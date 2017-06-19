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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ارائه خدمات ویژه به کارگران واحدهای مستقر درشهرک‌های صنعتی لرستان

ارائه خدمات ویژه به کارگران واحدهای مستقر درشهرک‌های صنعتی لرستان

خرم آباد - مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از ارائه خدمات ویژه به کارگران واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرائی کردن تفاهم نامه فی ما بین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در لرستان نیز جلساتی با حضور نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و این شرکت برای ارائه خدمات به کارگران مشغول به کار در شهرکهای استان برگزار شد.

وی گفت: در پی این تفاهم نامه جلسات و بازدید های متعددی صورت گرفت که پیرو آن ظرفیت و توانایی دو دستگاه برای ارائه خدمات به حوزه کارگری شهرکهای صنعتی استان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.

رازانی در ادامه افزود: در گام اول این شرکت امکانات و زیرساخت های شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین واحدهای صنعتی فعالی که پتانسیل ارائه خدمات از طرف دو دستگاه را دارا هستند، را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی کرد.

وی گفت: نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ساختمان کسب و کار، مرکز فنی و حرفه ای و زمین های خدماتی موجود در  شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد بازدید کردند.

رازانی اضافه کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز آمادگی خود را برای ارائه خدماتی همچون برگزاری دوره های آموزشی، خدمات بیمه تکمیلی درمان، حوادث و عمر در شهرکها و نواحی صنعتی، خدمات ورزشی، تخصیص سهمیه استفاده از استراحتگاههای زیازتی، سیاحتی و همکاری در ایجاد تعاونی های مسکن و مصرف در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فعال اعلام کرد.     

کد مطلب 4009097

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