به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرائی کردن تفاهم نامه فی ما بین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در لرستان نیز جلساتی با حضور نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و این شرکت برای ارائه خدمات به کارگران مشغول به کار در شهرکهای استان برگزار شد.

وی گفت: در پی این تفاهم نامه جلسات و بازدید های متعددی صورت گرفت که پیرو آن ظرفیت و توانایی دو دستگاه برای ارائه خدمات به حوزه کارگری شهرکهای صنعتی استان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.

رازانی در ادامه افزود: در گام اول این شرکت امکانات و زیرساخت های شهرکها و نواحی صنعتی و همچنین واحدهای صنعتی فعالی که پتانسیل ارائه خدمات از طرف دو دستگاه را دارا هستند، را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی کرد.

وی گفت: نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ساختمان کسب و کار، مرکز فنی و حرفه ای و زمین های خدماتی موجود در شهرک صنعتی شماره ۲ خرم آباد بازدید کردند.

رازانی اضافه کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز آمادگی خود را برای ارائه خدماتی همچون برگزاری دوره های آموزشی، خدمات بیمه تکمیلی درمان، حوادث و عمر در شهرکها و نواحی صنعتی، خدمات ورزشی، تخصیص سهمیه استفاده از استراحتگاههای زیازتی، سیاحتی و همکاری در ایجاد تعاونی های مسکن و مصرف در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فعال اعلام کرد.