بودجه آموزش و پرورش استثنایی در دولت یازدهم، چهار برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مجید قدمی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی یک مجموعه پر هزینه است افزود: آمارها نشان می دهد هزینه یک دانش آموز در مدرسه استثنایی چهار برابر دانش آموز عادی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطر نشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر خدمات آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان، برنامه های حمایتی به صورت رایگان به آنها ارائه می شود.

وی تعداد مدارس استثنایی در کشور را یکهزار و۵۷۰ باب اعلام کرد وگفت: گروه کم توان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان استثنایی را تشکیل می‌دهد.

قدمی مجموع دانش آموزان استثنایی کشور را ۱۳۰ هزار نفر اعلام و تصریح کرد: با وجود آنکه مدارس استثنایی و امکانات برای حضور این دسته از دانش آموزان فراهم شده اما برخی خانواده ها معلولیت فرزندان خود را پنهان می‌کنند و آن ها را از خدمات آموزشی محروم می‌نمایند که باید با فرهنگ سازی این مشکل رفع شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره تعداد دانش آموزان مرزی(دیرآموز) گفت: سالانه ۳۰هزار دانش آموز دیرآموز درکشور شناسایی می شوند.

وی با بیان اینکه این سازمان با کمبود نیروی انسانی روبروست افزود: خروجی این سازمان ۲.۵ برابر ورودی آن است که این کمبود نیرو از طریق آزمون استخدامی رفع می‌شود.