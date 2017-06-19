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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

بودجه آموزش و پرورش استثنایی در دولت یازدهم، چهار برابر شد

بودجه آموزش و پرورش استثنایی در دولت یازدهم، چهار برابر شد

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از چهار برابر شدن بودجه این سازمان در دولت یازدهم خبرداد و گفت: یک درصد دانش آموزان کشور را دانش آموزان استثنایی تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش مجید قدمی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی یک مجموعه پر هزینه است افزود: آمارها نشان می دهد هزینه یک دانش آموز در مدرسه استثنایی چهار برابر دانش آموز عادی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خاطر نشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر خدمات آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان، برنامه های حمایتی به صورت رایگان به آنها ارائه می شود.

وی تعداد مدارس استثنایی در کشور را یکهزار و۵۷۰ باب اعلام کرد وگفت: گروه کم توان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان استثنایی را تشکیل می‌دهد.

قدمی مجموع دانش آموزان استثنایی کشور را ۱۳۰ هزار نفر اعلام و تصریح کرد: با وجود آنکه مدارس استثنایی و امکانات برای حضور این دسته از دانش آموزان فراهم شده اما برخی خانواده ها معلولیت فرزندان خود را پنهان می‌کنند و آن ها را از خدمات آموزشی محروم می‌نمایند که باید با فرهنگ سازی این مشکل رفع شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره تعداد دانش آموزان مرزی(دیرآموز) گفت: سالانه ۳۰هزار دانش آموز دیرآموز درکشور شناسایی می شوند.

وی با بیان اینکه این سازمان با کمبود نیروی انسانی روبروست افزود: خروجی این سازمان ۲.۵ برابر ورودی آن است که این کمبود نیرو از طریق آزمون استخدامی رفع می‌شود.

کد مطلب 4009115

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