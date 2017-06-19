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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی:

مصالحه ۸۱ درصدی پرونده‌های قضایی در آذربایجان غربی

مصالحه ۸۱ درصدی پرونده‌های قضایی در آذربایجان غربی

ارومیه - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از مصالحه ۸۱ درصدی پرونده های ارجاعی قضایی خبر داد.

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاعی قضایی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ به مرکز مشاوره و دوایر مشاوره و مددکاری مستقر در کلانتری‌های سطح استان مصالحه شده است افزود: مهم‌ترین وظیفه مراکز مشاوره حفظ بقا و بهسازی نهاد خانواده است و با استحکام این نهاد، پیشگیری اجتماعی تحقق می‌یابد.

وی ادامه داد: بهترین راه ایجاد تعامل مثبت و پایدار با مراجعان، جلب اعتماد و برقراری یک رابطه منطقی بر اساس همدلی و همنوایی با آنان است.

سرهنگ مالکی افزود: در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ جمعاً ۱۹۰۱ نفر به مرکز مشاوره آرامش و دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها مراجعه و از خدمات مشاوره‌ای و مددکاری این مراکز استفاده کرده‌اند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مرکز مشاوره و واحدهای مددکاری کلانتری‌ها در زمینه مسائل خانوادگی، ازدواج، تحصیلی و ... بطور رایگان و بصورت حضوری و تلفنی خدمات دریافت کنند.

کد مطلب 4009160

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