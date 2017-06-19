سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاعی قضایی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ به مرکز مشاوره و دوایر مشاوره و مددکاری مستقر در کلانتری‌های سطح استان مصالحه شده است افزود: مهم‌ترین وظیفه مراکز مشاوره حفظ بقا و بهسازی نهاد خانواده است و با استحکام این نهاد، پیشگیری اجتماعی تحقق می‌یابد.

وی ادامه داد: بهترین راه ایجاد تعامل مثبت و پایدار با مراجعان، جلب اعتماد و برقراری یک رابطه منطقی بر اساس همدلی و همنوایی با آنان است.

سرهنگ مالکی افزود: در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ جمعاً ۱۹۰۱ نفر به مرکز مشاوره آرامش و دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها مراجعه و از خدمات مشاوره‌ای و مددکاری این مراکز استفاده کرده‌اند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مرکز مشاوره و واحدهای مددکاری کلانتری‌ها در زمینه مسائل خانوادگی، ازدواج، تحصیلی و ... بطور رایگان و بصورت حضوری و تلفنی خدمات دریافت کنند.