بیش از ۴۷ تن مواد غذایی فاسد در ماه رمضان کشف و معدوم شد

مهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اول ماه مبارک رمضان تا روز بیست و چهارم این ماه، ۳۲ هزار و ۶۹۸ مورد بازدید از مراکز حساس مثل واحدهای تولیدی انواع شیرینی‌جات، زولبیا و بامیه، انواع آش و حلیم و خرما و اغذیه فروشی‌هایی که در بعدازظهر و شب‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند، انجام گرفت.

وی بیان داشت: از ۳۲ هزار و ۶۹۸ بازدید در استان اصفهان، ۳۰۹ مورد منجر به صدور اخطار به خاطر نواقص بحرانی و ۳۹ مورد نواقص غیر بحرانی شده است.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، ۱۲۰ نفر به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی اعلام کرد: ۴۸۶ مورد نمونه برداری از مواد غذایی در ماه مبارک رمضان صورت گرفت و به آزمایشگاه برای تعیین کیفیت مواد غذایی ارسال شده است.

رفیعی گفت: همچنین سه هزار و ۸۸۴ مورد نمونه برداری توسط دستگاه‌های تعیین کیفیت که به بازرسان تحویل داده بودیم، صورت گرفت.

وی از فعالیت ۹۰ اکیپ دو نفره بازرسی خبر داد که از اول ماه مبارک رمضان تاکنون نظارت و بررسی می‌کنند و در ادامه گفت: ۴۷ هزار و ۵۲۹ کیلوگرم مواد غذایی بی کیفیت در این ماه کشف و معدوم شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان به ۳۶۸ مورد شکایت مردمی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: شکایت از بحث بهداشت مواد غذایی و بهداشت فردی از جمله بیشترین مواد شکایت بوده است.

وی اضافه کرد: در این ماه ۵۴ مورد پلمب داشتیم.