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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت گیلاس در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

برداشت گیلاس در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت گیلاس از ۹۱ هکتار باغ بارور این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیروانی با اشاره به آغاز برداشت گیلاس از ۹۱ هکتار باغ بارور این استان، بیان کرد: ۳۷۰ تن گیلاس از این سطح برداشت شود.

شیرانی گفت: چهارمحال و بختیاری همچنین دارای ۸۷ هکتار باغات غیر بارور گیلاس است.

 مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سال گذشته ۳۵۰ تن گیلاس در استان برداشت شد.

کد مطلب 4009191

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