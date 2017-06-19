به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیروانی با اشاره به آغاز برداشت گیلاس از ۹۱ هکتار باغ بارور این استان، بیان کرد: ۳۷۰ تن گیلاس از این سطح برداشت شود.
شیرانی گفت: چهارمحال و بختیاری همچنین دارای ۸۷ هکتار باغات غیر بارور گیلاس است.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سال گذشته ۳۵۰ تن گیلاس در استان برداشت شد.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:
برداشت گیلاس در چهارمحال و بختیاری آغاز شد
شهرکرد- مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت گیلاس از ۹۱ هکتار باغ بارور این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیروانی با اشاره به آغاز برداشت گیلاس از ۹۱ هکتار باغ بارور این استان، بیان کرد: ۳۷۰ تن گیلاس از این سطح برداشت شود.
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