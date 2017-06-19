به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هماهنگی فنی تیم های ملی فوتبال امروز با حضور رییس فدراسیون فوتبال، رییس سازمان تیم های ملی، کارلوس کی روش و سرمربیان رده های مختلف ملی درسالن آمفی تئاتر مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا ساکت رییس سازمان تیم های ملی ضمن عرض خیرمقدم به حاضران و تبریک صعود تیم ملی ایران به جام جهانی و تشکر از تلاش های کارلوس کی روش و همکارانش، اقدام زیربنایی امروز را تاریخی، بزرگ و اثرگذار در حرکت به سمت یک اقدام حرفه ای و استاندارد در هماهنگی فنی بین تیم های ملی فوتبال آقایان و بانوان ایران دانست و بر پیگیری و اجرای اقدامات و برنامه های تعیین شده در قالب این پروژه و نظام اجرای طراحی شده تاکید کرد.

وی همچنین برنامه ها و اندیشه های راهبردی کارلوس کی‌روش را در استراتژی این نظام ،حیات بخش قلمداد کرد و آن را زمینه موفقیت های آتی و استاندارد فوتبال ایران دانست.

پس از آن مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ضمن تبریک صعود تیم ملی و تشکر از کارلوس کی روش و همکارانش، با مهم دانستن و تاریخی خواندن این روز و نقش این جلسه در شروع فعالیت های زیربنایی در جهت توسعه فوتبال کشور در آینده،این پروژه را با اهمیت دانست و بر اجرای صحیح آن تاکید کرد.

وی افزود: این اقدام یک حرکت بلندمدت و ماندگار است و با اجرای مناسب، توسعه موفقیت آمیز و توانمندی بیشتر فوتبال ایران را سبب می شود. لازم می دانم از همراهی آقای کی روش در این مسیر و راهبری آن تشکر کنم.

در ادامه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران هم برگزاری این نشست را نقطه عطف مهمی در تاریخ فوتبال ایران دانست و تاکید کرد که امروز، روزی مهمتر از روز صعود تیم ملی به جام جهانی است.

وی تاکید کرد: آلمان، انگلیس، ایتالیا و تیم های بزرگ دنیا خواب نیستند تا ما به آنها برسیم بلکه باید تلاش صدچندانی کنیم تا بتوانیم فاصله مان را با آنها کم کنیم.

کی روش خاطرنشان کرد: امروز فوتبال ایران به جایی رسیده که دنیا می بایست به فدراسیون، ریاست آن و تیم ملی احترام بگذارد.

در این نشست، ایجاد ساختار ویژه تیم های ملی در سه سطح تیم بزرگسالان، تیم زیر ۱۸تا ۲۳ سال، تیم زیر ۱۳ تا ۱۷ سال در قالب هماهنگی های فنی و تاکتیکی از دیدگاه های فنی و مدیریتی کی روش استفاده کنند تا عملا ایجاد یکپارچگی فنی،تاکتیکی و برنامه ریزی برای تیم های فوتبال رقم بخورد.

در همین حال، در این نشست مرتضی محصص، فریدون معینی، مهدی خراطی، دن گاسپار، اوسیانو کروز، آرین قاسمی، امیر حسین پیروانی، عباس چمنیان، محمد یاوری، محمد بابایی، کوروش برمک، غلامرضا باغ آبادی، جعفر هوشمند، سعید عزیزیان، کیانوش رحمتی، رضا حاج اسبویی، تقی سیاری امینی، محمد حسین پور و مربیان تیم های فوتبال بانوان شامل مریم آزمون، مریم جهان نجاتی، حمیده حمیدی، لیلا وقاری، سمیه شهبازی، مژگان مدائم زاده، یاسمین علیپور، معصومه جهانچی و نیلوفر اردلان از دیگر حاضران در این نشست بودند.