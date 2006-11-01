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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

طرح اهداي رايگان نرم افزار كتابداري اجرا مي شود

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، نرم افزارهاي تخصصي كتابداري را به كتابخانه ها ، مدارس، مساجد، حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي تابعه اهدا مي كند .

به گزارش  خبرگزاري مهر ، به نقل ازاداره كل روابط عمومي اين سازمان ، داشتن فضاي مستقل به عنوان كتابخانه، حداقل 1000جلد كتاب و يك دستگاه كامپيوتر شرايط اوليه شركت در طرح  اهداي رايگان نرم افزار كتابداري است.

به گفته مازيار نيلچي ، مدير امور كتابخانه هاي اين سازمان ، براي استفاده بهينه ، مناسب واصولي از نرم افزار، علاوه بر اهداي نرم افزار تخصصي كتابداري، امكان آموزش رايگان نرم افزار براي 2 نفركتابدار در هر مركز نيز فراهم شده است.

نرم افزار اهدايي با قابليت هاي فني بالا، مي تواند به كتابداران كتابخانه ها كمك كند تا به ثبت، ويرايش، فهرست نويسي، و تهيه گزارش از كتاب بپردازند، كتابها را آماده سازي كنند و به دانش آموزان كتاب امانت دهند . نرم افزار 800هزار توماني به كتابخانه هايي كه خدمت كمتري ارائه مي دهند و نرم افزار 5/2 ميليون توماني به كتابخانه هاي پيشرفته تر با سيستم هاي تحت شبكه اهدا مي شود.

به گفته وي ، تا به حال 500 نسخه از نرم افزار مذكور به مراكزي كه واجد شرايط بوده اند اهدا شده  كه اين مراكز شامل 421 مدرسه، 53 مسجد ، 9 حوزه علميه و 17 كتابخانه وابسته به شهرداري تهران است .

کد مطلب 400921

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