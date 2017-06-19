سایت بهین یاب برای صنعتگران استان یزد دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، علیرضا رضایی اظهار داشت: با ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و آغاز فعالیت سامانه بهین یاب از ۲۷ خرداد، اجرای این طرح امسال نیز در اولویت برنامه ها قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید اجرای طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ بیان کرد: در این طرح که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرا می شود، تامین مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد انجام می شود.

رضایی، کمک به حفظ اشتغال، افزایش تولید بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، راه اندازی نیمه تمام تولیدی و تقویت تحرک اقتصادی از طریق منابع بانکی را از مهمترین اهداف طرح رونق تولید اعلام کرد و گفت: بنگاه های تولیدی و صنعتی که به علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت ندارند با دریافت تسهیلات ضمن ایجاد اشتغال مجددو افزایش حداقل ۱۰درصد تولید نسبت به سال قبل، تا پایان سال به چرخه تولید و صنعت باز می گردند و واحد های دارای پیشرفت بیش از ۶۰ درصد نیز متعهد به راه اندازی طرح خود تا پایان امسال خواهند شد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات پس از تایید کارگروه های استانی اختصاص می یابد، گفت: بر اساس دستور العمل امسال، بنگاه های کوچک تا سقف ۱۰میلیارد ریال، بنگاه های متوسط تا ۳۰ میلیارد ریال و برای طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز تا سقف ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی یزد اولویت اصلی پرداخت تسهیلات را بنگاه های تولیدی کوچک و متوسطی اعلام کرد که دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و توان مدیریت و بازار مشکل و مانعی برای راه اندازی و افزایش تولید نداشته باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه اندازی سریع و ایجاد اشتغال جدید باشند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات برای سرمایه در گردش نرخ عقود مبادله ای و برای طرح های نیمه تمام نرخ عقود مشارکتی خواهد بود گفت: مدت باز پرداخت تسهیلات نیز برای تسهیلات سرمایه در گردش یک سال (قابل تمدید) و برای سرمایه ثابت طرح های نیمه تمام نیز بنا به تشخیص کارگروه، تا مدت پنج سال تعیین شده است.

رضایی با بیان اینکه طرح های متقاضی دریافت تسهیلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به مسولیت استانداری و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و تصویب می شود گفت: واحد های صنعتی و تولیدی متقاضی دارای شرایط باید نخست به سامانه بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir مراجعه و درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.