۵۰۰ کیلوگرم شیر خام فاسد درشهرستان آستارا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی گیلان بهرام پورضرب با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در قالب این طرح، نیم تن شیر خام فاسد با همکاری مأموران انتظامی مستقر در محور مواصلاتی ایست بازرسی سه‌راه قلعه از یک دستگاه نیسان کشف و پس از صدور دستور قضایی، امحاء شد.

وی ارزش ریالی این مقدار فرآورده خام دامی کشف شده را ۱۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مقدار شیر خام غیربهداشتی از یکی از روستاهای شهرستان نمین اردبیل با هدف توزیع در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، قصد ورود به این شهرستان را داشت که در ایست بازرسی سه‌راهی قلعه متوقف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی آستارا با بیان اینکه در این راستا، صاحب محموله موردنظر پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و خودروی حامل شیرهای خام فاسد به پارکینگ منتقل شد، افزود: عرضه و فروش هرگونه شیر خام در مراکز عرضه لبنیات سنتی در شهرها ممنوع و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

پورضرب با اشاره به اینکه بیماری تب مالت یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که از شیر خام و فرآورده‌های حاصل از آن به انسان منتقل می‌شود، خاطرنشان کرد: تب، سردرد، عرق فراوان، لرز، خستگی، بی‌اشتهایی، بی حالی، ضعف عمومی، کاهش وزن، درد مفاصل و کمر دردهای شکمی، بزرگ شدن کبد و طحال از جمله علایم این بیماری است.

وی از شهروندان خواست تا تمام فرآورده‌های خام دامی مورد نظر خود را از مراکز مجاز و معتبر تهیه و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ به ستاد تشدید کنترل و نظارت بهداشتی مستقر در شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.