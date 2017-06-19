به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی اظهار داشت نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان در ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری «ضیافت رضوان» را در مناطق و روستاهای محروم و نیازمند این استان برپا کرده است.

وی با بیان اینکه این طرح از نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) آغاز شده و تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد، گفت: در این طرح ۱۲ هزار روزه‌دار روستاهای محروم و مستضعف استان سیستان و بلوچستان اطعام می‌شوند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه تا کنون ۶ هزار روزه‌دار در روستاهای محروم دلگان از دهستان‌های هادیان، نیک شهر بخش بنت، ایران شهر، بزمان، چاهان شهر و دسک اطعام شده‌اند، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان نیز سفره‌های افطاری ویژه ۶ هزار روزه‌دار در مناطق محروم چابهار، خاش، زابل و زاهدان برپا خواهد شد.

خاکسار افزود: نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در آغاز ماه مبارک رمضان یک هزار و ۵۰۰ بسته غذایی شامل برنج، حبوبات، گوشت ، روغن را تهیه و میان نیازمندان منطقه توزیع کرده است.