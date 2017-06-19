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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خبر داد؛

اطعام ۱۲هزار روزه‌دار محروم سیستان‌وبلوچستان در طرح «ضیافت رضوان»

اطعام ۱۲هزار روزه‌دار محروم سیستان‌وبلوچستان در طرح «ضیافت رضوان»

مشهد- معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از اطعام ۱۲هزار روزه‌دار محروم و نیازمند استان سیستان و بلوچستان در طرح «ضیافت رضوان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مصطفی خاکسار قهرودی اظهار داشت نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان در ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری «ضیافت رضوان» را در مناطق و روستاهای محروم و نیازمند این استان برپا کرده است.

وی با بیان اینکه این طرح از نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) آغاز شده و تا پایان این ماه مبارک ادامه دارد، گفت: در این طرح ۱۲ هزار روزه‌دار روستاهای محروم و مستضعف استان سیستان و بلوچستان اطعام می‌شوند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه تا کنون ۶ هزار روزه‌دار در روستاهای محروم دلگان از دهستان‌های هادیان، نیک شهر بخش بنت، ایران شهر، بزمان، چاهان شهر و دسک اطعام شده‌اند، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان نیز سفره‌های افطاری ویژه ۶ هزار روزه‌دار در مناطق محروم چابهار، خاش، زابل و زاهدان برپا خواهد شد.

خاکسار افزود: نمایندگی آستان قدس رضوی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در آغاز ماه مبارک رمضان یک هزار و ۵۰۰ بسته غذایی شامل برنج، حبوبات، گوشت ، روغن را تهیه و میان نیازمندان منطقه توزیع کرده است.

کد مطلب 4009223

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