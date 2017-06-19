لزوم همکاری دستگاه ها در برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان‌ اللهی ظهر امروز در جلسه برنامه‌ ریزی برای راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج که در فرمانداری سنندج برگزار شد، گفت: امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس نامید و به یادگار از ایشان این روز به ثبت رسید.

معاون سیاسی فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: وجه اشتراک روز قدس بین کشور های اسلامی ایستادن در مقابل استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی افزود: امید است امسال هم با تکیه بر سخنان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری شاهد برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم نسبت به سال های گذشته باشیم و ادرات هم در توان خود به برگزاری این مراسم کمک کنند.

امان اللهی گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه در میدان آزادی شهرستان سنندج آغاز و با پیمودن خیابان فردوسی و گذر از میدان انقلاب و خیابان امام تا تا سه راه حبیبی ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی فرماندار سنندج اظهار داشت: انتظار می رود که سپاه، بسیج، راهنمایی و رانندگی، شهرداری و دیگر دستگاه ها فعالیت های مرتبط با کار خود را انجام دهند تا شاهد برگزاری مراسمی باشکوه در استان کردستان به ویژه شهرستان سنندج باشیم.

وی گفت: ادارات و بانک های موجود در مسیر راهپیمایی لازم است همکاری لازم را با نیروهای انتظامی داشته باشند تا بتوانند از پشت بام ساختمان این ادارات برای امنیت راهپیمایی استفاده کنند.

امان اللهی افزود: شهرداری نیز در صورتی که نیاز به شست و شو مسیر بود اقدامات لازم را شب قبل انجام دهد و اقلام تبلیغاتی غیر مرتبط با روز قدس را از مسیر راهپیمایی بردارد.

معاون سیاسی فرماندار سنندج ضمن در خواست بالابر برای عکاسان و تصویر برداران، عنوان کرد: فوریت های پزشکی و آتش نشانی نیز برای حضور در مراسم و ایجاد امنیت لازم نیرو های خود را به مسیر اعزام کنند.