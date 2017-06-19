سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در سالجاری کاهش می یابد، اظهار داشت: مهمترین هدف سالجاری چهارمحال و بختیاری ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های استان برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ایجاد بیش از ۱۵ هزار شغل را در این استان تعهد کرده اند.

وی اظهار داشت: بیشترین اشتغال ها در بخش های کشاورزی، صنعت، صنایع دستی، گردشگری و ... ایجاد می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بهره گیری از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مشاغل از اهداف اصلی در این استان است.