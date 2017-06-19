لزوم آگاه سازی مردم درباره نحوه خرج کرد زکات در بخش عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای زکات استان گلستان اظهار کرد: در دهه آخر ماه مبارک رمضان قرار داریم و باید نسبت به این دهه توجه ویژه‌ای نشان دهیم.

وی با بیان اینکه نماز مجرایی برای رابطه باخداست و باید تقویت شود، افزود: امر به معروف چیزی است که کار اساسی در رابطه با آن انجام‌نشده و آن طور که اسلام خواسته به مردم معرفی نشده است.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: پرداخت زکات یکی از این موارد بوده و اگر بخواهیم به آن نگاه فردی داشته باشیم هر کسی در هر جایی که بخواهد می‌تواند زکات مال خود را خرج کند.

فعالیت های مربوط به زکات نظام مند شود

آیت‌الله نور مفیدی تصریح کرد: زمانی که زکات جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند نمی‌شود با دید فردی به آن نگاه کرد بلکه باید تمام فعالیت‌های مرتبط به آن را نظام‌مند در نظر گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان اظهار کرد: زمانی که زکات در اختیار خود افراد قرار گیرد نیازی به متولی ندارد اما زمانی که نهادی برای جمع‌آوری آن تأسیس می شود لازم است پروژه‌های بزرگی برای مردم انجام شود تا مردم بدانند زکاتی که پرداخت کرده‌اند در چه راهی صرف شده است.

وی افزود: فلسفه این کار این است که مردم می‌بینند زکاتی که پرداخت کرده‌اند دوباره از راهی دیگر به دست خودشان بازگشته است.

آیت‌الله نور مفیدی با اشاره به پروژه‌های عمرانی در روستاها که از منبع زکات ساخته می‌شوند، گفت: شاید سال‌های ابتدایی این پروژه‌ها اندک باشند اما با گسترش آن‌ها مردم تشویق به پرداخت زکات می‌شوند.