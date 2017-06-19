رشد ۳۱درصدی بودجه نفت و گاز در آذربایجان شرقی/اجرای دقیق سیاست ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کمیته شورای برنامه ریزی شهرستان هشترود گفت : امسال دوهزارو ۴۰۸ پروژه با هزینه ای بالغ بر شش هزارو۹۰ میلیارد ریال از طریق تملک دارایی و سرمایه ای استان و توسعه متوازن در استان اجرا خواهد شد.

وی افزود ازاین تعداد هزارو ۷۹۳ پروژه با هزینه ای بالغ بر سه هزارو ۳۲۰ میلیارد ریال ازتملک دارایی های سرمایه ای استان و مابقی نیز ازطریق قانون توسعه متوازن از امکانات کشور اجرا خواهد شد. ِ

وی گفت : ازماده ۲۳ جرایم رانندگی به شهرها در جهت بهبود حمل و نقل شهری داده خواهد شد .

فرجی از رشد ۳۱ درصدی بودجه نفت و گاز به استان خبر داد و گفت : این رقم ازدو هزارو ۹۰۰ میلیارد به سه هزارو ۹۰۰ میلیارد رسیده است .

وی ازاجرای اولویت پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت : برای تجهیزدستگاه های استاندارد برای ایستگاههای هواشناسی استان بیش از۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

اعتبار۲۳۰ میلیار ریالی به پروژه های دولتی هشترود

فرماندار شهرستان هشترود نیز در این جلسه از اختصاص ۲۳۰ میلیارد ریال به ۷۵ پروژه دستگاه های دولتی این شهرستان در سال جاری از محل اعتبارات دارایی و سرمایه ای استان و توسعه متوازن خبرداد.

حسن مستفید افزود : ۳۰ پروژه با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه متوازن و ۴۵ پروژه در ۲۱ فصل با ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تنلک دارایی و سرمایه ای استان اختصاص یافته است.

وی افزود : ادارات راه و شهرسازی و حمل و نقل جاده ای، آبفاهای شهری و روستایی و شهرداری هشترود بیشترین سهم بودجه را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت : سال گذشته دیناری از توسعه متوازن (ماده ۱۸۰ ) به شهرستان هشترود که جزء مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تخصیص نیافته بود.

وی گفت : ۵۰ درصد راههای روستایی آسفالت ریزی شده و مابقی دارای مشکل و غیر استاندارد می باشد.

مستفید خواستاراحداث و ایجاد ورود و خروج استاندارد از آزاد راه پیامبر اعظم(ص) به هشترود را شد و گفت : اکنون ورود و خروج ازیک آبراه زیر گذر یک پل ازراه روستایی عزیزکندی صورت میگیرد و غیر استاندارد می باشد.

وی گفت : وجود پیچ های خطرناک و کم عرض بودن جاده غیر استاندارد راه روستایی عزیزکندی و دامناب باعث بروز تصادف می گردد.

وی ادامه داد : همچنین هرسال چندین خانواده به خاطر استفاده ازورود و خروج غیر استاندارد قویونقشلاقی نیزجان خود را ازدست می دهند و این کار موحب بدبینی مردم به نظام و دولت می شود .