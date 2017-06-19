حمله موشکی ایران با اتاق عملیات ۴ جانبه هماهنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، کمیته روابط خارجی پارلمان عراق اعلام کرد که حمله موشکی ایران از طریق آسمان عراق به اهداف داعش در داخل اراضی سوریه در راستای هماهنگی اتاق چهار جانبه مشترک میان عراق، روسیه، سوریه و ایران صورت گرفته است.

عبدالباری زیباری رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان عراق گفت: کمیته روابط خارجی پارلمان حامی هر تلاشی از سوی هر طرفی برای تضعیف یا نابودی داعش است. حملات موشکی که ایران به داعش در داخل اراضی سوریه با استفاده از موشک های دوربرد انجام داد بخشی از هماهنگی مشترک در چارچوب عملیات چهارجانبه میان عراق، سوریه، روسیه و ایران است.

وی افزود: شلیک موشک از آسمان عراق بدون این هماهنگی با توجه به خطوط پرواز غیرنظامی و نظامی رخ نمی دهد. هماهنگی برای جلوگیری از حوادث جانبی در جریان عملیات نظامی با توجه به اینکه آسمان منطقه دارای ازدحام پروازهای غیرنظامی و نظامی است، برقرار است.