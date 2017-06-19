حمله موشکی سپاه هشداری به داعش و حامیان آن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در نشست برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی روز قدس و برپایی نماز عیدسعید فطر اظهارکرد: اقتدار نیروی سپاه باردیگر بر جهانیان به اثبات رسیده و پرتاب موشک به نقطه تجمع داعش و مرکز فرماندهان داعش، سیلی محکم به داعش و هشداری به حامیانشان بود.

وی ادامه داد: ملت ایران نیز به پشتوانه نظام و رهبری باردیگر حماسه ای بزرگ را در روز قدس خلق خواهند کرد.

وی تصریح کرد: بر همه ما واجب است تا بستر ایمن برای روز جهانی قدس و ادای فریضه نماز عید سعید فطر را فراهم کنیم.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: امسال نیز همانند سالیان گذشته نماز باشکوه و پرفیض عید سعید فطر در محل جدید مصلای نمازجمعه در جوار بهشت امام حسین (ع) برگزار خواهد شد که لازمه این حماسه بزرگ همکاری نهادها و ادارات است.

فرماندار شهرستان بشرویه نیز خواستار برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی روز قدس و نماز عید سعید فطر در بشرویه شد.

علیرضا زمان زاده تمام دستگاه های اجرایی را موظف به همکاری هرچه بیشتر در جهت بهتر برگزار کردن مراسمات پیش رو کرد.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: حضور مردم در تمامی صحنه‌ها نشان از عظمت و قدرت ایران اسلامی دارد و خدمت به این مردم خود عبادت است.

زمان زاده ادامه داد: باتوجه به فرارسیدن روز جهانی قدس و راهپیمایی این روز، تمامی تدابیر لازم اعم از همکاری با نهاد های امنیتی، اجرایی، خدماتی باید صورت گیرد تا مردم نیز این مراسمات را در نهایت خدمت و امنیت برگزار کنند.

زمان زاده افزود: باتوجه به حوادث اخیر تروریستی و اقدامات دشمنان، بیداری نیروهای امنیتی ما بیشتر شده است و مردم مطمئن باشند دشمن دوباره حتی خواب حمله به ایران را هم نخواهد دید.

سرهنگ پاسدارعلیپور فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه ضمن تاکید حفظ امنیت توسط قوای نیروهای مسلح گفت: ما و همکارانمان در بخش امنیت و اطلاعات نیز با توجه به حوادث اخیر تمام امور برگزاری راهپیمایی و نماز عید فطر را زیر نظر خواهیم داشت.

وی همچنین اظهار داشت: برای امنیت بیشتر نیازمند همکاری نیروهای بسیجی و سپاه هستیم که می‌بایست در تجمع بانوان دقت بیشتر شود.

سرهنگ علیپور افزود: با همکاری نیروهای نظامی و نیز نیروهای بسیجی امنیت صد درصدی راهپیمایی روز قدس و نماز عید سعید فطر را خواهیم داشت.

راهپیمایی روز قدس ساعت ۱۱ ظهر از میدان امام خمینی بشرویه آغاز خواهد شد.