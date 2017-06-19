به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ۳۱ خرداد سالروز شهادت شهید مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال آغاز فعالیتهای بسیج از سال ۷۵، نهاد بسیج اساتید به منظور روشنگری جایگاه اساتید دانشگاه های کشور شکل گرفت.
وی افزود: در سال ۷۶ با تکمیل نیروهای هیئت علمی بسیج اساتید، اولین برنامه جدی این نهاد ۳۱ خرداد سال ۷۷ تحت عنوان همایش ملی شهید دکتر چمران اسوه بسیج با هدف شناخت ابعاد وجودی این شهید والامقام و تفکر بسیجی برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی با اشاره به ساماندهی فعالیتهای پژوهشی بسیح اساتید و راه اندازی موسسه منظومه علوم توس خاطرنشان کرد: در راستای پیوست نگاری فرهنگی، ۲۵ نفر از اساتید در دانشگاههای خراسان رضوی به عنوان فعال فرهنگی کار خود را شروع کردهاند و با مجموعه شهرداری و سپاه و دانشگاه همکاری دارند.
بذرافشان برگزاری کارگاههای تخصصی و حلقههای علمی را یکی از مهمترین برنامه های بسیج اساتید برشمرد و افزود: در زمینه فرهنگی هم ارتباط و تعامل با نخبگان فرهنگی، برگزاری ارودهای جهادی و مشاورههای تخصصی در مساجد الگویی در دستور کار قرار دارد.
وی از اجرای ۳۹۰ برنامه در اردوهای جهادی و مساجد الگویی خبر داد و گفت: نشستهای فرهنگی، گفتمان سازی حلقههای صالحین و برگزاری کاروان راهیان نور از دیگر برنامههای بسیج اساتید در خراسان رضوی به شمار می رود.
رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی ادامه داد: امسال به دلیل محدودیت ظرفیت ۱۸ خانواده از اعضای هیئت علمی دانشگاههای خراسان رضوی به مناطق راهیان نور اعزام میشوند.
وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۲۹۵ استاد هیات علمی و حق التدریس در بسیج اساتید عضویت دارند، تصریح کرد: در مجموع ۱۳ هزار و ۸۶۳ استاد در دانشگاه های خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد سه هزار و ۵۰ نفر عضو هیات علمی به شمار می روند.
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