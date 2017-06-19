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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

رئیس صنعت معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری:

مشکلات ۶ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

مشکلات ۶ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

شهرکرد- رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات شش واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر دوشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: مشکلات مربوط به شش واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که این واحدهای در حوزه های صنایع معدنی، بسته بندی آب معدنی، موادغذایی و مصالح ساختمانی فعالیت می کردند.

وی در ادامه گفت: مشکلات این حوزه ها مربوط به معوقات بانک های عامل تامین سرمایه در گردش و بخشی هم مربوط به تامین اجتماعی و دارایی است که مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و برای برخی از این واحدها به جلسات تکمیلی نیاز دارند.

رئیس صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پیش بینی می شود که در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات کلیه واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 4009268

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