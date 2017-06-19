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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

معاون استاندار همدان خواستار شد:

یکپارچه‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی استان همدان

یکپارچه‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی استان همدان

همدان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان بر یکپارچه سازی اطلاعات سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهردوشنبه در کمیته پایش محیط کسب و کار استان همدان گفت: وقتی سرمایه گذاری به استان وارد می شود مورد استقبال گرم استاندار، معاونان، مدیران کل و مسولان قرار می‌گیرد و تمامی کارها تا به اینجا درست انجام می‌شود و مشکلی برای سرمایه گذار وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اما وقتی کار سرمایه گذار به بدنه ادارات وارد می‌شود متاسفانه کار کند می‌شود، گفت: این اتفاق نشان می دهد که مدیران دستگاه های اجرایی باید حساسیت کار را برای کارشناسان دستگاه مشخص کنند و کارشناس اداره برای ارتباط و ساماندهی امور سرمایه گذاری توجیه باشد.

قیاسی از دستگاه های اجرایی استان همدان خواست در شناسایی موانع و مشکلات و قوانین سرمایه گذاری در دستگاه اجرایی خود به صورت جدی وارد شوند.

وی گفت: اطلاعات باید در اختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار گیرد تا بصورت جامع و با جمع بندی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در اختیار استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان همچنین بر یکپارچه سازی اطلاعات سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.

کد مطلب 4009271

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