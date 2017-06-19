به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی ظهردوشنبه در کمیته پایش محیط کسب و کار استان همدان گفت: وقتی سرمایه گذاری به استان وارد می شود مورد استقبال گرم استاندار، معاونان، مدیران کل و مسولان قرار می‌گیرد و تمامی کارها تا به اینجا درست انجام می‌شود و مشکلی برای سرمایه گذار وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اما وقتی کار سرمایه گذار به بدنه ادارات وارد می‌شود متاسفانه کار کند می‌شود، گفت: این اتفاق نشان می دهد که مدیران دستگاه های اجرایی باید حساسیت کار را برای کارشناسان دستگاه مشخص کنند و کارشناس اداره برای ارتباط و ساماندهی امور سرمایه گذاری توجیه باشد.

قیاسی از دستگاه های اجرایی استان همدان خواست در شناسایی موانع و مشکلات و قوانین سرمایه گذاری در دستگاه اجرایی خود به صورت جدی وارد شوند.

وی گفت: اطلاعات باید در اختیار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار گیرد تا بصورت جامع و با جمع بندی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در اختیار استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان همچنین بر یکپارچه سازی اطلاعات سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.