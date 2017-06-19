ایجاد کنسرسیوم موثر در حوزه های شیلاتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب بعدازظهر دوشنبه در در حاشیه چهارمین جلسه کمیته تخصصی تولید، فرآوری وتوسعه بازار آبزیان در شهرستان بابلسر با اشاره به اهمیت توسعه تولید محصولات شیلاتی وآبزی پروری و نقش آن درتامین امنیت غذایی، تلاش برای افزایش سرانه مصرف محصولات شیلاتی از طریق کاهش هزینه‌های تولید و اشاعه فرهنگ مصرف را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت جامعه دانستند وخواستار توجه جدی تمامی دست اندرکاران در بخش‌های دولتی و خصوصی شد.

وی با اشاره به رتبه بالای استان در تولید ماهیان گرم آبی، سرد آبی، پرورش ماهی در قفس و ماهیان خاویاری گفت: رقابتی کردن اینگونه محصولات، توسعه بازار مصرف داخلی وخارجی و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای هدف، کمک شایانی به توسعه تولید واشتغال این بخش خواهد نمود و راهبرد استان در این خصوص تولید با کیفیت، قیمت مناسب و صادرات محور می‌باشد.

دبیر کارگروه تخصصی اموراقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در قالب بسته‌های رونق تولید در حوزه‌های مختلف در سال جدید ابلاغ و بزودی عملیاتی خواهد شد تصریح کرد. با اهتمام ویژه دولت تدبیر وامید بسته حمایت و مشوق صادراتی نیز در کنار این تسهیلات نوید بخش تحرک و پویایی بیشتر، بویژه در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد بود.

وی همچنین ایجاد کنسرسیوم منسجم و مؤثر در حوزه‌های شیلات را برای پیگیری امور صنفی این بخش ضروری دانسته و تصریح کرد: یک تشکل واحد وکارآمد می‌تواند موجب هم افزایی در میان تشکل‌های موجود گردد و فعالین این بخش باید اهتمام لازم را در این زمینه برای به نتیجه رسیدن آن داشته باشند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به سرانه پایین مصرف ماهی دراستان و کشور در مقایسه با سایرکشورها اظهار داشت، تلاش همه دستگاه‌های مرتبط، رسانه‌ها و آموزش و پرورش جهت ارتقای فرهنگ آبزی مصرفی بین نسل‌های جوان جامعه وافزایش سرانه مصرف می‌تواند بسیار مهم و تأثیر گذار باشد.

وی با اشاره به بازار مصرف کشورهای پیرامونی حاشیه دریای خزر مانند روسیه، بر فرآوری ماهیان وصادرات آن توسط شرکت‌های استان که اخیراً توانسته‌اند مجوز صادرات به روسیه را اخذ نماید تاکید کرد و لزوم برنامه ریزی جدی و تلاش دو چندان برای حضور پایدار در بازار آن کشورها را از ضروریات دانست.

گلچوب در بخش پایانی سخنان خود طرح پرورش ماهی در قفس را در راستای تحقق اقتصادمقاومتی وکاهش هزینه‌های تولید وافزایش ارزش افزوده، مهم ارزیابی کرده و با اشاره به در نظر گرفتن تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس در برنامه ششم توسعه کشور، برتلاش برای افزایش سهم بیشتر استان در تولید هدفمند آن تاکید کرد.