آموزش و پرورش همدان مدارس را برای میزبانی از مسافران آماده کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر دوشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با بیان اینکه گردشگری به عنوان اولویت توسعه استان همدان مورد توجه است، گفت: در این راستا باید در زمینه‌های رفتاری، اخلاقی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و سایر موارد وضعیت فعلی را ارتقا داد.

عراقی با بیان اینکه همدان استانی گردشگری با جاذبه های بسیار است، گفت: در ایام پیش رو و تعطیلات عید فطر باید برای میزبانی شایسته از مسافران آماده شد.

وی با بیان اینکه باید در ورودی‌های شهر همدان برای مسافران اطلاع‌رسانی انجام شود، گفت: آموزش و پرورش استان همدان باید تمام مدارس را برای میزبانی از مسافران آماده کند.

علیصدر برند گردشگری استان همدان است

معاون استاندار همدان به جاذبه های گردشگری همدان و موقعیت غارعلیصدر اشاره کرد و گفت: علیصدر برند گردشگری استان همدان است و شرکت سیاحتی علیصدر باید با کمک راهنمایی رانندگی در جاده علیصدر تمهیدات لازم را بیندیشد تا رانندگان سرعت را کنترل کنند.

وی با اشاره به اینکه ماندگاری گردشگران در همدان افزایش پیدا کرده و همدان دیگر یک شهر گذری نیست، عنوان کرد: باید برای معرفی بیشتر همدان برنامه ارائه کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز به حضور مسافران نوروزی در همدان اشاره کرد و بیان اینکه نوروز امسال با برودت هوا مواجه بودیم و شمار گردشگران کاهش یافت، گفت: با این حال میزان بازدید از اماکن گردشگری در استان همدان ۳۷ درصد رشد داشت که نشان دهنده افزایش ماندگاری و جذابیت بازدید از اماکن است.

علی مالمیر با بیان اینکه اغلب گردشگران از غار علیصدر، گنجنامه، هگمتانه و سراب‌های نهاوند شناخت داشتند، عنوان کرد: همدان در تعطیلات عید فطر میزبان شمار بیشتری از گردگشران خواهد بود.

تلاش برای ساماندهی خانه‌ مسافرها در همدان

وی با اشاره به تلاش برای ساماندهی خانه‌ مسافرها در همدان، افزود: کانکسی با هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های مرتبط تدارک دیده شده تا نسبت به ساماندهی خانه‌های مسافر اقدام شود.

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه همدان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شاهد حضور گسترده مسافران تابستانی خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر افزایش حضور مسافرت‌ها به مرکز استان همدان آمادگی لازم را در بین دستگاه‌های خدماتی و حمایتی ایجاد کرده است.

علی تعالی بابیان اینکه وضعیت استقبال از مسافران در همدان رو به بهبود است، گفت: کارگروه ستاد خدمات سفر شهرستان همدان برگزار و برای میزبانی در تعطیلات پیش رو تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه پارک‌ها در شرایط آب و هوایی خوب قرار دارند و به طور قطع افراد زیادی در پارک‌ها اسکان پیدا می‌کنند که رعایت مسائل امنیتی در این راستا ضروری است، افزود: پارک مردم، پارک شهروند و پارک کولاب با افزایش حضور مسافران مواجه خواهد شد.

برپایی چادرهایی در پارک‌ها برای عرضه نان

فرماندار همدان با تاکید بر اینکه اکیپ‌هایی با کمک تعزیرات حکومتی فعال می شود تا رستوران‌های داخل شهر و بین راهی را مورد رصد قرار دهد، افزود: چادرهایی در پارک‌ها برای عرضه نان برپا خواهد شد تا تعدادی از نانوایی‌های همدان برای این چادرها پخت کنند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز با اشاره به انجام نظر سنجی از ۲۰۰۰ نفر در ایام نوروز ۹۶ ادامه داد: نظرسنجی‌ها در چهار مرکز پر تردد گنجنامه، آرامگاه، هگمتانه و غار علیصدر انجام شد.

علی خاکسار با بیان اینکه بیشترین بازدیدکنندگان از تهران با ۳۴۵ نفر از دو هزار نفر بود، افزود: آذربایجان شرقی، مازندارن و گیلان بیشترین سفر به همدان را داشتند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه انگیزه ۲۲ درصد گردشگران از سفر به همدان دیدار اقدام و آشنایان و ۷۸ درصد تفریح بوده است، عنوان کرد: محل اقامت ۲۹ درصد مسافران در هتل، ۳۴ درصد در منزل اقوام، ۱۷ درصد در مدارس و ۱۰ درصد در مهمانسراهای ادارات بوده است.