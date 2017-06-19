به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رزن با اشاره به اینکه استان همدان رتبه سوم نرخ بیکاری کشور را داراست، افزود: استان همدان به لحاظ نرخ تک رقمی بیکاری پس از استان مرکزی و سمنان در رتبه سوم قرار دارد.

وی با اشاره به توزیع جمعیت شاغلین بخش های اقتصادی در استان همدان گفت: جمعیت شاغلین بخش های عمده اقتصادی استان همدان شامل ۲۸ درصد صنعت، ۲۷ درصد کشاورزی و ۴۵ درصد خدمات است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اظهار داشت: رزن به نسبت ظرفیت های خود در جذب تسهیلات اشتغالزایی بانک های عامل عملکرد مناسبی دارد و طی سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی جذب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت در استان همدان ۶ هزار و ۱۱۴ شغل ایجاد شده است، افزود: از این میزان ۷۴۴ شغل سهم شهرستان رزن بوده است.

وی با بیان اینکه سهمیه استان همدان در اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ۴ هزار و ۸۶۰ نفر است، افزود: در این طرح تا ۲ سال حق بیمه کارفرما را دولت پرداخت می کند و اگر افرادی بدون مرحله کارورزی با مدرک بالاتر از لیسانس را جذب کنند تا یک سال حق بیمه توسط دولت پرداخت می شود

توصیفیان سهمیه استان همدان در طرح تکاپو، توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار را یک هزار و ۵۰ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: ۱۹ هزار ۵۶۸ مورد تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی در سطح استان همدان است.

احمد توصیفیان از عقد قرار داد ۵ هزار و ۲۹۵ مورد تسهیلات اشتغالزایی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: شهرستان رزن با عقد قرارداد ۵ هزار و ۲۹۵ مورد تسهیلات اشتغالزایی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال در سال ۹۵ توانسته گام موثری در راستای اشتغال زایی بردارد.

وی عنوان کرد: سهم رزن از تسهیلات اعطایی در استان همدان ۸ و نیم درصد است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه با اشاره به طرح های در حال اجرا در استان از سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریالی خبر داد و افزود: ۱۳۹ طرح اشتغال زا در سطح استان همدان با اشتغالزایی برای ۸ هزار و ۸۰۹ نفر و با سرانه اعتباری اشتغال ۴۳۷۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.