کاهش ۸۰ درصدی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادیان عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری سوادکوه، یکی از کارکردهای بخش امور اراضی در جهاد کشاورزی را جلوگیری از هجوم افراد غیربومی و تغییرکاربری برشمرد و افزود: تغییر کاربری هر هکتار به معنای لزوم ورود غذا برای ۸۰ نفر به کشور است.

رئیس جهاد کشاورزی سوادکوه، میزان اراضی زراعی و باغی شهرستان را شش هزار هکتار اعلام که در آن بیش از ۳۶ نوع محصول زراعی و باقی تولید می‌شود و در ادامه شهرستان را در بخش پرورش دام و طیور بسیار مستعد برشمرد و افزود: این شهرستان با تعداد ۲۰ هزار ۳۳۰ کلنی زنبور و تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل در سال، یکی از مناطق اصلی تولید عسل در استان است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته رفع تداخل اراضی میان اداره منابع طبیعی و روستائیان، افزود: تا کنون ۱۲۰ روستای دارای تداخل در شهرستان شناسایی و نقشه‌برداری ۲۰ روستا نیز انجام شد تا اراضی که به ناحق ملی اعلام شده به صاحبانشان بازگردد و پس از واگذاری، صاحبان موظف به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خواهند بود.

مرادیان با اشاره به جذب اعتبار مکانیزاسیون ۱۰۷ درصدی در بخش زارعی و باغی شهرستان سوادکوه، مقدار اعتبارات را در بخش زراعی بیش از ۴۵۹ میلیون تومان و در بخش باغی حدود ۳۷۴ میلیون تومان اعلام کرد.

وی از جمله اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان را پروژه لوله‌گذاری روستای آریم به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۳۷۴ میلیون تومان، استخر خاکی ذخیره آب اراضی شیب‌دار روستای آریم با حجم هزار مترمکعب با اعتبار ۶۳ میلیون تومان، شن‌زیری بین مزارع به طول دو کیلومتر با اعتبار ۴۰ میلیون تومان، اجرای کانال بتنی روستای گررودبار به طول ۱۰۰ متر با اعتبار ۲۰ میلون تومان، پروژه تأمین آب اراضی شیب‌دار روستای کلاریجان با اعتبار ۲۲۰ میلیون تومان و آبیاری تحت فشار روستای پاشاکلا با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومان برشمرد.

مرادیان متقاضیان تسهیلات بانکی در سال ۹۵ را ۱۹۰ نفر برشمرد که از این تعداد ۸۰ نفر به بانک‌ها معرفی و تعداد ۲۴ نفر مبلغ ۳۲۷۱۵.۷ میلیون ریال دریافت کردند.