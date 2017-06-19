مشارکت نهادهای مردمی در برگزاری مراسم روز قدس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر امروز در جلسه برنامه‌ ریزی برای راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن روز جهانی قدس همه ما باید برای شرکت در این روز بزرگ آماده باشیم و رسانه ها نیز مردم را به شرکت دراین مراسم ها ترغیب کنند.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: در این روز ها که دشمنان به فکر ایجاد تفرقه در کشور هستند باید مردم بیش از پیش همراهی خود با نظام را نشان دهند تا مشت محکمی بر دهان آنها گذاشته شود.

وی افزود: نیاز است امسال نسبت به سال‌های گذشته شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس باشیم تا به دشمنان اسلام ثابت کنیم که برای حفظ اسلام حامی نظام خواهیم بود و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

زارعی خواستار مردمی شدن چنین مراسم هایی شد و گفت: مشارکت نهادهای مردمی در راستای برنامه های این چنین مانند روز جهانی قدس باعث ترغیب مردم می شود و NGO ها باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار شهرستان سنندج خواستار همکاری ادارات و ارگان در این مراسم شد و عنوان کرد : ادارات باید از مخاطبان و نیرو های خود برای حضور در این راهپیمایی دعوت کنند تا در مراسم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان حضور یابند تا شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم باشیم.

گفتنی است، راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور ساعت ۱۰:۳۰ روز جمعه در میدان آزادی شهرستان سنندج آغاز و با پیمودن خیابان فردوسی و گذر از میدان انقلاب و خیابان امام تا تا سه راه حبیبی ادامه خواهد داشت.