کشف و ضبط اشیاء تاریخی متعلق به دوران ساسانی و پیش از میلاد

به گزارش خبرنگار مهر سردار امیر رحمت‌اللهی از کشف و ضبط اشیاء تاریخی متعلق به دوران ساسانی در استان اصفهان خبر دادو گفت : این اقدام در پی دریافت اخباری از دوستداران میراث فرهنگی درباره فعالیت یکی از ساکنان محلی در خرید و فروش اشیاء تاریخی فرهنگی توسط یگان حفاظت سازمان در استان اصفهان انجام شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت‌های موجود، به محض اطمینان از درستی خبر دریافتی، یک تیم حرفه‌ای از کارکنان یگان با به همراه داشتن دستور قضائی به همراه عوامل نیروی انتظامی به محل سکونت شخص گفته شده وارد شده و ۵۷ قلم از اشیاء تاریخی شامل گردنبند، سنجاق سر، انگشتر و ... را کشف و ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه اظهارات خود از کشف و ضبط چند قلم از اشیاء تاریخی بسیار قدیمی خبر داد و گفت: این اقلام در استان کهکیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده و متعلق به دوره‌های هزاره نخست پیش از میلاد و همچنین دوره اسلامی است.

سردار رحمت‌اللهی خاطرنشان کرد: این اشیاء که به وسیله یکی از افراد بومی در منطقه خرید و فروش می‌شد شامل ۳۴ قلم از قبیل دستبند طلا، خنجر، انگشتر، قاشق ، مجسمه مفرغی، گوشواره طلا و ... است.

وی گفت: افراد بازداشت شده در این رابطه به همراه پرونده تنظیم شده به مراجع قانونی تحویل داده شدند