کاهش برق نوار غزه به حدود ۳ ساعت در روز/ واکنش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس فلسطین رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای ناشی از کاهش برق در نوار غزه دانست.

در همین راستا، «سامی ابوزهری» سخنگوی حماس تصریح کرد که اشغالگران مسئول نتایج کم کردن برق نوار غزه هستند.

پیش از این درپی تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای کاهش دوباره برق نوار غزه، شرکت برق این رژیم امروز (دوشنبه) حکم مذکور را اجرایی کرد.

سخنگوی شرکت برق غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه و به درخواست تشکیلات خودگردان، برق ارسالی به غزه را کاهش داد.

هفته گذشته کابینه امنیتی اسرائیل به توصیه ارتش، درخواست «محمود عباس» رئیس تشکیلات جهت کاهش ارسال برق به غزه جهت تحت فشار قرار دادن جنبش «حماس» را تصویب و روشنایی نوار غزه - که تا کنون ۶ ساعت بیشتر در روز برق نداشت – به حدود فقط ۲ تا ۴ ساعت روزانه رساند.