اوليويرا فقط 35 دقيقه جوانان كشورمان را تمرين داد / ايران با دو مصدوم به مصاف ژاپن مي رود

به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال جوانان كشورمان پس از شكست سنگين 5 بر صفر در ديدار روز گذشته مقابل كره شمالي، عصر امروز به توصيه اوليويرا سرمربي برزيلي خود به يك تمرين سبك اكتفا كرد كه بخش كوتاهي از آن به مرور كارهاي تاكتيكي و برنامه هاي تيمي اختصاص داشت .



در اين تمرين كوتاه اوليويرا تنها به گوشزد كردن اشكالات تيم جوانان بصورت شفاهي بسنده كرد و نكاتي را نيز درباره بازي با ژاپن به بازيكنان تذكر داد .



اين در حالي است كه تيم جوانان در دو ديدار گذشته خود مقابل تاجيكستان و كره شمالي با مشكلات تاكتيكي بسياري در تمامي خطوط روبرو بوده و در ديدار فردا مقابل ژاپن كار بسيار دشواري پيش رو دارد .



تيم فوتبال جوانان ايران براي ديدار با ژاپن ياشا خليلي و ميثم مهاجرهافبك و مدافع خود را به دليل مصدوميت در اختيار نخواهد داشت و با توجه به نتيجه ضعيف جوانان در ديدار با كره شمالي به نظر مي رسد تيم جوانان در ديدار فردا با چند تغيير به ميدان برود .



تيم فوتبال جوانان كشورمان درسومين ديدارخود درچارچوب مسابقات فوتبال قهرماني جوانان آسيا از ساعت 15 به وقت هند (13 به وقت تهران) به مصاف تيم فوتبال جوانان ژاپن خواهد رفت و تنها با پيروزي مقابل اين تيم و تساوي يا شكست كره شمالي مقابل تاجيكستان مي تواند به عنوان تيم دوم راهي مرحله دوم اين مسابقات شود .