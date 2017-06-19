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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

پروژه صحن حضرت زهرا (س) نشانه وحدت مردم عراق و ایران است

پروژه صحن حضرت زهرا (س) نشانه وحدت مردم عراق و ایران است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات طرح توسعه حرم مطهر علوی را که با نام صحن حضرت زهرا(س) در حال اجراست، نشانه وحدت میان دو ملت ایران و عراق اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک که با همراهی حسن خوشرو معاونت فنی و مهندسی ستاد از روند پیشرفت پروژه صحن و شبستان حضرت زهرا (س) در ایام ماه مبارک رمضان بازدید می کرد، کار برای اهل بیت (ع) را در چنین روزها و شبهایی، ارزشمند توصیف کرد و افزود: گام برداشتن در این مسیر توفیق بزرگ الهی است و باید قدردان این موهبت باشیم.

وی با تجلیل از  تلاش‌های شبانه روزی تمامی خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: ایام باقی مانده تا پایان ماه مبارک رمضان، فرصت معنوی ارزشمندی است تا هموطنان عزیز با اهداء کمک‌ها و نذورات در فیض توسعه حرم مطهر علوی مشارکت کنند.

وی بابیان اینکه بخش عمده طرح توسعه حرم امام علی(ع) اجراشده و بخش باقیمانده تا پایان امسال تکمیل می‌شود گفت: پروژه صحن حضرت زهرا(س) که در زیربنایی به وسعت220هزارمتر مربع در حال ساخت است، مجموعه‌ای از هنرهای معماری ایرانی و اسلامی است که تقدیم آستان ائمه اطهار و تمامی شیعیان می‌شود.

پلارک با بیان اینکه شفاف‌سازی و ارائه گزارش‌های به‌روز به هموطنان، سرلوحه کار ستاد بازسازی عتبات عالیات است، اظهار کرد: صحن حضرت زهرا (س) در جوار بارگاه ملکوتی امیر مومنان حضرت علی (ع )، بزرگترین طرح عمرانی مذهبی در حال اجرا در جهان اسلام و نشانه وحدت مردم عراق و ایران است.

وی با بیان اینکه مردم عزیز و ولایتمدار ایران با توجه به عشق و علاقه وافری که به ائمه اطهار علیهم السلام  دارند، همواره جزو حامیان جدی ستاد بازسازی عتبات عالیات بوده‌اند، افزود: ایرانی، عراقی، هندی، پاکستانی، آفریقایی وحتی اروپایی، فرقی نمی‌کند، نیت تمامی خیرین، آبادانی حرم های شریف و مطهر اهلبیت (ع) است.

کد مطلب 4009384

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