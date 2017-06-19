اقدام حاکمیت ایران قابل درک است/از مبارزه با تروریسم دفاع می کنیم

«رضا هاکان تکین» سفیر ترکیه در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمله موشکی ایران به تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه با تاکید بر اینکه موضع رسمی دولت ترکیه در این باره هنوز اعلام نشده است، اظهار داشت: ما همواره از مبارزه واقعی با تروریسم، بدون تقسیم بندی گروه های تروریستی به تروریسم خوب و بد، دفاع کرده ایم.

وی با بیان اینکه حمله ایران به دیرالزور دارای ابعاد بین المللی است، بدون اشاره به هماهنگی صورت گرفته بین سه کشور ایران، عراق و سوریه گفت: در این حمله نقاطی در کشوری دیگر مورد هدف قرار گرفته و برای این کار از آسمان کشور دیگری استفاده شده است.

سفیر ترکیه در تهران تاکید کرد: هنوز اطلاع دقیقی از اینکه هماهنگی ها بین این کشورها به چه صورت انجام شده است، نداریم.

هاکان تکین با همدردی با مردم ایران و اشاره به حملات داعش به حرم امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما این حملات را به شدت محکوم کردیم و واکنش حاکمیت و مردم ایران را به این حمله به خوبی درک می کنیم.

وی با بیان اینکه ترکیه بعد از سوریه بیش از هر کشوری مورد حملات داعش قرار گرفته است، افزود: در ۲ سال گذشته ما بر اثر حملات داعش ۴۰۰ شهروند خود را از دست داده ایم.

این دیپلمات ترک با اشاره به عملیات سپر فرات اظهار داشت: ترکیه در چارچوب عملیات سپر فرات توانسته داعش را از نواحی همجوار مرزهای خود پاکسازی کند و آرزوی ما این است که داعش و دیگر گروه های تروریستی در کوتاه ترین زمان ممکن ریشه کن شوند.

هاکان تکین در پایان تاکید کرد: این گروه های تروریستی با اقدامات ضد انسانی خود نام اسلام را هم لکه دار می کنند.

مشروح این گفتگو در روزهای آتی منتشر می شود.