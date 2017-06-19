  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

رئیس اتاق بازرگانی سنندج:

استان کردستان از موهبت منابع آبی خود بهره‌مند نمی‌شود

استان کردستان از موهبت منابع آبی خود بهره‌مند نمی‌شود

سنندج- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: استان کردستان از منابع آبی و بارش زیادی برخوردار است اما خود استان از موهبت منابع آبی خود نمی‌تواند استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی بعد از ظهر امروز در سومین نشست تخصصی کمیته آب و  خاک اتاق بازرگانی سنندج که در خصوص هم اندیشی و ارائه راهکار های مناسب در خصوص چالش های مدیریتی منابع آبی استان کردستان برگزار شد، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و بازو های مشورتی در تلاش است که تجارب افراد زبده را به کار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان دستگاه بخش خصوصی در کنار سه قوه نیاز ها و مشکلات جامعه را در نظر می گیرد و به بررسی آنها می پردازد.

وی افزود: بسیار علاقه مند هستیم که مشکلات جامعه در پشت چنین میز هایی بیان شود و با همفکری افراد باتجربه در زمینه رفع و انتقال آنها به افرادی که در جایگاه تصمیم گیرنده هستند تلاش شود.

حسینی گفت: کردستان با وجود سد ها ، منابع آبی زیاد و بارش های طولانی جزو استان های کم آب کشور است و هنوز نتوانسته ایم از موهبت این منابع استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: نیاز آب در استان بسیار لازم و ضروری است و می طلبد که این مشکلات در سطح وزارت و مجلس پیگیری شود تا راه کاری در زمینه توسعه آبی استان برداشته شود.

بی برنامگی در بخش کشاورزی یکی از دلایل کمبود آب است

رئیس کمیسیون آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج نیز در این جلسه اظهار داشت:  چالش آب در جهان از مرز بحران نیز گذشته است و دامن گیر مملکت ما نیز شده است.

رحیم نیازی افزود: دلایل عدیده ای برای کمبود آب وجود دارد اما بی برنامه بودن در بخش کشاورزی یکی از دلایل اصلی کمبود آب است.

نیازی گفت: شاید مشکل کم آبی در کردستان مشخص نبود اما خشکی دشت ها این استان نشان از کم آبی و به خشکی رسیدن آب های زیر زمینی است.

رئیس کمیسیون آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: خشک شدن دشت های کردستان موجب بیکاری و مهاجرت روستایان به شهر ها می شود که این موضوع به اقتصاد لطمه می زند.

وی افزود: با توجه با نام سال اقصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نیاز است که نقش تشکل های را در کمک به تصمیم گیری را افزایش دهیم , در این راستا می بایست اعتباری بیشتر از گذشته به این تشکل ها اختصاص داده شود چون آن ها نیز ضعیف و نیاز مند کمک هستند.

رئیس کمیته تخصصی آب و خاک نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با آب وضعیت بحرانی کمبود را درک می کنند و در صدد ایجاد تفکری برای جبران این کمبود هستند.

رحیم بقایی با بیان اینکه تصمیم گیری برای آب استان از اختیارات مسئولان داخل استان خارج شده است، گفت: در خارج از استان برای آب کردستان تصمیم گیری می شود و این یکی از مشکلات و خلاء های موجودر در این زمینه است.

وی افزود: پروژه های زیادی در کردستان افتتاح و احداث می شود که میزان بهره وری از این پروژه ها در استان بسیار اندک است که باید بررسی شود.

سومین نشست تخصصی کمیته آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج در خصوص هم اندیشی و ارائه راهکار های مناسب در خصوص چالش های مدیریتی منابع آبی استان کردستان با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورا اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 4009388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها