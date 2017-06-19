به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال حسینی بعد از ظهر امروز در سومین نشست تخصصی کمیته آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج که در خصوص هم اندیشی و ارائه راهکار های مناسب در خصوص چالش های مدیریتی منابع آبی استان کردستان برگزار شد، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و بازو های مشورتی در تلاش است که تجارب افراد زبده را به کار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان دستگاه بخش خصوصی در کنار سه قوه نیاز ها و مشکلات جامعه را در نظر می گیرد و به بررسی آنها می پردازد.

وی افزود: بسیار علاقه مند هستیم که مشکلات جامعه در پشت چنین میز هایی بیان شود و با همفکری افراد باتجربه در زمینه رفع و انتقال آنها به افرادی که در جایگاه تصمیم گیرنده هستند تلاش شود.

حسینی گفت: کردستان با وجود سد ها ، منابع آبی زیاد و بارش های طولانی جزو استان های کم آب کشور است و هنوز نتوانسته ایم از موهبت این منابع استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: نیاز آب در استان بسیار لازم و ضروری است و می طلبد که این مشکلات در سطح وزارت و مجلس پیگیری شود تا راه کاری در زمینه توسعه آبی استان برداشته شود.

بی برنامگی در بخش کشاورزی یکی از دلایل کمبود آب است

رئیس کمیسیون آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج نیز در این جلسه اظهار داشت: چالش آب در جهان از مرز بحران نیز گذشته است و دامن گیر مملکت ما نیز شده است.

رحیم نیازی افزود: دلایل عدیده ای برای کمبود آب وجود دارد اما بی برنامه بودن در بخش کشاورزی یکی از دلایل اصلی کمبود آب است.

نیازی گفت: شاید مشکل کم آبی در کردستان مشخص نبود اما خشکی دشت ها این استان نشان از کم آبی و به خشکی رسیدن آب های زیر زمینی است.

رئیس کمیسیون آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج اظهار داشت: خشک شدن دشت های کردستان موجب بیکاری و مهاجرت روستایان به شهر ها می شود که این موضوع به اقتصاد لطمه می زند.

وی افزود: با توجه با نام سال اقصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نیاز است که نقش تشکل های را در کمک به تصمیم گیری را افزایش دهیم , در این راستا می بایست اعتباری بیشتر از گذشته به این تشکل ها اختصاص داده شود چون آن ها نیز ضعیف و نیاز مند کمک هستند.

رئیس کمیته تخصصی آب و خاک نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با آب وضعیت بحرانی کمبود را درک می کنند و در صدد ایجاد تفکری برای جبران این کمبود هستند.

رحیم بقایی با بیان اینکه تصمیم گیری برای آب استان از اختیارات مسئولان داخل استان خارج شده است، گفت: در خارج از استان برای آب کردستان تصمیم گیری می شود و این یکی از مشکلات و خلاء های موجودر در این زمینه است.

وی افزود: پروژه های زیادی در کردستان افتتاح و احداث می شود که میزان بهره وری از این پروژه ها در استان بسیار اندک است که باید بررسی شود.

سومین نشست تخصصی کمیته آب و خاک اتاق بازرگانی سنندج در خصوص هم اندیشی و ارائه راهکار های مناسب در خصوص چالش های مدیریتی منابع آبی استان کردستان با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورا اسلامی برگزار شد.