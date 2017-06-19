راهپیمایی روز جهانی قدس نمایش اتحاد امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله شفیعی در نشست هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس در استان بوشهر اظهار داشت: امام راحل در راستای حمایت از مردم ستمدیده فلسطین آخرین جمعه را به نام روز جهانی قدس تعیین کردند که در این روز ملت ایران با حضور مقتدرانه در راهپیمایی، هم حمایت از ملت فلسطین و هم موضوع بازگرداندن قدس به جهان اسلام مطرح می‌کنند.

وی راهپیمایی روز جهانی قدس را محور وحدت جهان اسلام دانست و تاکید کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس نمایش اتحاد امت اسلامی، ترویج فرهنگ مقاومت و انتفاضه در جوامع اسلامی و معرفی جنایت‌های ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، روز جهانی قدس را نماد اتحاد قشرها، سلیقه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی مختلف دانست و تصریح کرد: روز جهانی قدس نتیجه دوراندیشی امام راحل برای دفاع از آزادی قدس شریف، بیداری مسلمانان و جهان نسبت به اشغالگری اسرائیل است.

شفیعی با بیان اینکه این روز بزرگ هیچ‌گاه فراموش شدنی نیست به مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر اشاره کرد و گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در شهر بوشهر ساعت ۱۱ صبح از خیابان امام خمینی(ره) مقابل بانک صادرات آغاز می‌شود و تا مصلی نماز جمعه این شهر ادامه می‌یابد.

وی، سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر را منصور کبگانیکان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده راهپیمایی در شهرهایی که نماز جمعه برپا می‌شود، قبل از برگزاری آیین عبادی سیاسی و روستاها پیش از ظهر با حضور مردم روزه‌دار این استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه این استان در همه عرصه‌ها حضوری فعال داشته‌اند گفت: مردم انقلابی استان بوشهر در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای دفاع از نظام اسلامی و پشتیبانی از ولایت فقیه حضور فعال داشته‌اند و انتظار می‌رود در راهپیمایی روز جهانی قدس جمعه این هفته حضوری پرشور داشته باشند.