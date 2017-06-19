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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

در آستانه برگزاری اجلاس جی ۲۰؛

مرکل بر لزوم مبارزه با تضعیف نظام بازار تأکید کرد

مرکل بر لزوم مبارزه با تضعیف نظام بازار تأکید کرد

صدر اعظم آلمان ضمن تاکید بر نقش قدرت های اقتصادی جهان گفت که لازم است نظام بانکداری در سایه نیز تنظیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان طی سخنان امروز خود با تاکید بر لزوم جلوگیری از تضعیف بازارهای جهانی بر نقش قدرت های اقتصادی بزرگ جهان nر این امر تاکید کرد.

بر اساس این گزارش آنگلا مرکل گفت که اعضای گروه «جی ۲۰» که در حقیقت اقتصادهای بزرگ جهان به حساب می آیند باید با تضعیف مقررات مالی نظام بازار جهانی مقابله کنند.

وی همچنین تاکید کرد که کشورهای مذکور همچنین می بایست آنچه وی «بانکداری در سایه» خواند را تنظیم کنند.

گفتنی است مرکل قرار است ماه آینده در شهر هامبورگ آلمان، میزبان اجلاس اعضای گروه «جی ۲۰» باشد.

کد مطلب 4009403

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