مرکل بر لزوم مبارزه با تضعیف نظام بازار تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان طی سخنان امروز خود با تاکید بر لزوم جلوگیری از تضعیف بازارهای جهانی بر نقش قدرت های اقتصادی بزرگ جهان nر این امر تاکید کرد.

بر اساس این گزارش آنگلا مرکل گفت که اعضای گروه «جی ۲۰» که در حقیقت اقتصادهای بزرگ جهان به حساب می آیند باید با تضعیف مقررات مالی نظام بازار جهانی مقابله کنند.

وی همچنین تاکید کرد که کشورهای مذکور همچنین می بایست آنچه وی «بانکداری در سایه» خواند را تنظیم کنند.

گفتنی است مرکل قرار است ماه آینده در شهر هامبورگ آلمان، میزبان اجلاس اعضای گروه «جی ۲۰» باشد.