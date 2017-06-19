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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

فرمانده انتظامی دیر خبر داد؛

امحاء بیش از ۱۰ تن کالای قاچاق ممنوعه در شهرستان دیر

امحاء بیش از ۱۰ تن کالای قاچاق ممنوعه در شهرستان دیر

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دیر از امحا بیش از ۱۰ تن کالای قاچاق ممنوعه و پودر نیروزا در دیر خبر داد.

سرهنگ حمید محمدی‌نسب در حاشیه انهدام بیش از ۱۰ تن کالای قاچاق در دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ارزش کالاهای کشف شده ممنوعه در شهرستان دیر، ۵۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه این کالاها توسط نیروی انتظامی شهرستان دیر کشف و جمع آوری شده بود، اظهار داشت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با لزوم امحای کالاهای قاچاق، کالاهای کشف شده صبح امروز در تپه‌های شمال شهر دیر توسط نیروی انتظامی این شهرستان امحاء شد.

محمدی نسب با بیان اینکه در سال گذشته امحا کالای قاچاق در دیر در یک مرحله صورت گرفت، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون در شهرستان دیر امحا کالای قاچاق در ۳ مرحله انجام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخورد با کالای قاچاق و باند کلان قاچاق جدی است، گفت: مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی نیروی انتظامی است و اقدامات صورت‌گرفته نشان دهنده اهتمام و اراده نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق است.

کد مطلب 4009407

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