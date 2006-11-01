زمان آزمون عملي پذيرفته شدگان فراگير رشته تربيت بدني پيام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، پذيرفته شدگان پسر 25 آبان ماه ساعت 8 صبح و پذيرفته شدگان دختر 26 آبان ماه ساعت 8 صبح بايد براي آزمون عملي به انتهاي خيابان اميرآباد شمالي - روبروي كوي دانشگاه تهران - دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي مراجعه كنند.

داوطلبان بايد مدارك لازم چون شناسنامه عكس دار يا كارت ملي، نامه اي مبني بر سلامت جسمي از پزشك و احكام قهرماني يا كارت هاي مربيگري و داوري را به همراه داشته باشند.

مهلت آزمون عملي تمديد نخواهد شد. ضمن اينكه حضور كليه پذيرفته شدگان (قبول يا مشروط) در آزمون عملي در روزهاي تعيين شده الزامي است و در صورت عدم شركت به هر دليل طبق مقررات اقدام خواهد شد.