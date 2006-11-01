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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۳۹

از سوي دانشگاه پيام نور :

زمان آزمون عملي پذيرفته شدگان فراگير رشته تربيت بدني پيام نور اعلام شد

زمان آزمون عملي پذيرفته شدگان فراگير رشته تربيت بدني پيام نور اعلام شد

زمان و مكان آزمون عملي پذيرفته شدگان فراگير نوبت هفدهم رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، پذيرفته شدگان پسر 25 آبان ماه ساعت 8 صبح و پذيرفته شدگان دختر 26 آبان ماه ساعت 8 صبح بايد براي آزمون عملي به انتهاي خيابان اميرآباد شمالي - روبروي كوي دانشگاه تهران - دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي مراجعه كنند.

داوطلبان بايد مدارك لازم چون شناسنامه عكس دار يا كارت ملي، نامه اي مبني بر سلامت جسمي از پزشك و احكام قهرماني يا كارت هاي مربيگري و داوري را به همراه داشته باشند.

مهلت آزمون عملي تمديد نخواهد شد. ضمن اينكه حضور كليه پذيرفته شدگان (قبول يا مشروط) در آزمون عملي در روزهاي تعيين شده الزامي است و در صورت عدم شركت به هر دليل طبق مقررات اقدام خواهد شد.

کد مطلب 400941

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