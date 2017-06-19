به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس شهرستان دیر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای حادثه تروریستی اخیر در تهران اظهار داشت: روز جهانی قدس نمادی از اتحاد و همبستگی مسلمانان در برابر مستکبرین جهان اسلام است.

حسینی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم راهپیمایی روز قدس، پاسخ محکم به یاوه گویی کاخ سفید است، بیان داشت: به دنبال اقدامات تروریستی گروه تکفیری داعش در تهران، ملت ایران با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر اتحاد و همدلی خود را در مقابله با سیاست‌های خصمانه مستکبران و عوامل آنها و رژیم غاصب صهیونیستی نشان خواهند داد.

وی افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس توطئه‌های دشمنان اسلام را خنثی می‌کند و معادلات سیاسی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه دیر ضمن قدردانی از حمله موشکی سپاه به مقر تروریست‌ها در سوریه، گفت: سپاه پاسداران و یگان موشکی سپاه با موشک‌های میان برد و نقطه زن خود مقر داعشی‌ها را در سوریه هدف قرار داد تا با انتقام خون شهدای مظلوم ۱۲ رمضان، هشداری باشد برای حامیان تروریست‌های منطقه و بیرون از منطقه، کاخ سفید و سنای آمریکا، که اگر بخواهند امنیت ملت ایران را به بازی بگیرند این انتقام گیری در دفعات بعد سخت‌تر خواهد بود.

حسینی اظهار داشت: در راهپیمایی روز جهانی قدس مردم با شعار مرگ برآمریکا پاسخی محکم به یاوه گویی وزیر امور خارجه آمریکا خواهند داد و حمایت خود را از مردم مظلوم بحرین، یمن، عراق و افغانستان مدنظر خواهند داشت.

حسینی با اشاره به زمان و مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در دیر هم گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در بندر دیر مثل سال گذشته بعد از نماز جمعه از مصلی نماز جمعه دیر تا مسجد امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.