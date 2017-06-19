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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

امام جمعه دیر:

مردم در راهپیمایی روز قدس جواب یاوه‌گویی‌های دشمنان را می‌دهند

مردم در راهپیمایی روز قدس جواب یاوه‌گویی‌های دشمنان را می‌دهند

بوشهر - امام جمعه دیر گفت: مردم در راهپیمایی روز قدس جواب یاوه‌گویی‌های دشمنان را می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس شهرستان دیر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای حادثه تروریستی اخیر در تهران اظهار  داشت: روز جهانی قدس نمادی از اتحاد و همبستگی مسلمانان در برابر مستکبرین جهان اسلام است.

حسینی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم راهپیمایی روز قدس، پاسخ محکم به یاوه گویی کاخ سفید است، بیان داشت: به دنبال اقدامات تروریستی گروه تکفیری داعش در تهران، ملت ایران با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر اتحاد و همدلی خود را در مقابله با سیاست‌های خصمانه مستکبران و عوامل آنها و رژیم غاصب صهیونیستی نشان خواهند داد.

وی افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس توطئه‌های دشمنان اسلام را خنثی می‌کند و معادلات سیاسی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه دیر ضمن قدردانی از حمله موشکی سپاه به مقر تروریست‌ها در سوریه، گفت: سپاه پاسداران و یگان موشکی سپاه با موشک‌های میان برد و نقطه زن خود مقر داعشی‌ها را در سوریه هدف قرار داد تا با انتقام خون شهدای مظلوم ۱۲ رمضان، هشداری باشد برای حامیان تروریست‌های منطقه و بیرون از منطقه، کاخ سفید و سنای آمریکا، که اگر بخواهند امنیت ملت ایران را به بازی بگیرند این انتقام گیری در دفعات بعد سخت‌تر خواهد بود.

حسینی اظهار داشت: در راهپیمایی روز جهانی قدس مردم با شعار مرگ برآمریکا پاسخی محکم به یاوه گویی وزیر امور خارجه آمریکا خواهند داد و حمایت خود را از مردم مظلوم بحرین، یمن، عراق و افغانستان مدنظر خواهند داشت.

حسینی با اشاره به زمان و مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در دیر هم گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در بندر دیر مثل سال گذشته بعد از نماز جمعه از مصلی نماز جمعه دیر تا مسجد امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4009415

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