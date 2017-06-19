یادی از پدر فناوری موشکی ایران در «نیمه پنهان ماه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، برنامه «نیمه پنهان ماه» با حضور همسر شهید حسن طهرانی مقدم روی آنتن شبکه افق می رود.

الهام حیدری همسر این شهید در برنامه حضور می یابد و در گفت وگو با زینب ابوطالبی، به بیان خاطراتی از ۲۸ سال زندگی مشترک با حسن طهرانی مقدم می پردازد.

شهید حسن طهرانی مقدم که بسیاری او را پدر فناوری موشکی ایران می دانند، از فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس بود که در اوج تحریم ها و زمانی که ارتش بعث عراق از همه جنگ افزارهای مدرن علیه سپاهیان اسلام بهره می برد، ایده تولید و بکارگیری موشک های پیشرفته را ارائه داد و توانست با تلاشی مثال زدنی، ایران را در رده کشورهای صاحب این فناوری قرار دهد.

این شهید بزرگوار زمانی که فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران بود ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۰ در پادگان امیرالمومنین(ع) شهرستان ملارد در حالی که برای آزمایش موشکی، آماده می‌شد، بر اثر انفجار زاغه مهمات، به یاران شهیدش پیوست.

«نیمه پنهان ماه» با تهیه کنندگی امیر بنان، دوشنبه ۲۹ خرداد ساعت۲۰:۰۰ و تکرار آن ساعت ۹:۰۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.