نقشه کاداستربرای۳۰۰هزار هکتاراراضی کشاورزی آذربایجان غربی تهیه شد

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه سال گذشته برای اجرای ۳۰۰ هزار هکتار کاداستر پیش بینی شده است افزود: از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه برای ۱۲۶ هزار هکتار از اراضی نقشه کاداستر تهیه شده و مابقی هم در دست تهیه است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است ادامه داد: تهیه نقشه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مطالعه و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای، مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله، طرح اجرای شبکه های فرعی و زهکشی پایاب سدهای استان از مهمترین برنامه های پیشنهادی سازمان در راستای احیای دریاچه ارومیه است که در ستاد احیا مصوب و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برای احیای دریاچه تلاش های مؤثری صورت گرفت که در نهایت از ۲۷ راهکار مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه، ۱۶ مورد مربوط به استان آذربایجان غربی و ۵ مورد مربوط به سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه در استان بود.

۷۲میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شد

کریم زاده با اشاره به صدور مصوبه دولت مبنی بر احیای دریاچه به هر قیمت، اظهارداشت: با توجه به تأکید رئیس جمهور بر حفظ کشاورزی در منطقه، ضمن پیاده سازی برنامه اصلاح الگوی کشت برای استفاده بهینه از آب، برای افزایش آگاهی کشاورزان و گسترش کشاورزی حفاظتی و بالا بردن راندمان تولید اقدامات مؤثری انجام داده ایم.

کریم زاده با اعلام اینکه تا امروز نزدیک به ۱۴ هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه؛ شیوه های نوین آبیاری اجرا شده، افزود: ۴۱۴ کیلومتر انتقال آب با لوله در ۹ شهرستان حوضه آبریز دریاچه ارومیه به منظور کنترل و کاهش مصرف آب در آن دسته از اراضی که سایر شیوه های نوین آبیاری امکان پذیر نبود، اجرایی کرده ایم که با اجرای این طرح ها ۷۲ میلیون متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.

وی اضافه کرد: به ازای هر کیلومتر انتقال آب با لوله ۴۴۰۰ مترمکعب، به ازای هر هکتاراجرای آبیاری قطره ای نزدیک به شش هزار مترمکعب، به ازای هر هکتار اجرای روش های آبیاری بارانی و نوار تیپ در مزارع چغندرقند و اراضی زراعی نزدیک به ۶۵۰۰ مترمکعب صرفه جویی آب وجود دارد که به راحتی می توان به احیای دریاچه ارومیه کمک کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه اصلاح الگوی کشت از دیگر اقدامات این سازمان برای تسریع در احیای دریاچه ارومیه بود، گفت: همچنین کشاورزی حفاظتی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان انجام شد که علاوه بر مصرف کم آب، از خاک اراضی کشاورزی نیز محافظت می کند.

۵۵هزار هکتار اراضی کشاورزی استان مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شد

کریم زاده به اجرای طرح اطلاع رسانی و آگاه سازی جوامع محلی به منظور احیای دریاچه ارومیه اشاره و اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه جلب مشارکت جوامع محلی حاشیه دریاچه ارومیه با همکاری سازمان ملل متحد، دولت ژاپن و ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صورت گرفته و این جوامع آماده کمک به حفظ دریاچه ارومیه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون ۵۵هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده اند اضافه کرد: تجهیز این مقدار از اراضی کشاورزی سبب شده است تا میزان ۷۲ میلیون مترمکعب آب کشاورزی صرفه جویی شود.

وی در پایان با اعلام اینکه کشاورزی در استان تعطیل بردار نبوده و در حال رشد و پیشرفت است، گفت: باید به صورت جدی نسبت به تغییر روش های آبیاری، استفاده از تکنولوژی های روز کشاورزی، بالا بردن راندمان تولید و بهره مندی از ارقام زودبازده و کم آب بر استفاده کنیم تا کمک ها برای احیای دریاچه ارومیه سرعت بیشتری داشته باشد.

کریم زاده با بیان اینکه آبیاری تحت فشار به دو صورت پایاب شبکه های مدرن و پایاب چاه های عمیق، نیمه عمیق، چشمه ها و قنات یعنی خرده مالکی انجام می شود افزود: امسال طرح های آبیاری تحت فشار استان درحدود ۲۸۰۰۰هکتار در شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سدهای شمال و جنوب استان و حدود ۵۰۰۰هکتار در اراضی خرده مالکی در حال اجرا هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه با اتمام این طرحها حدود ۱۲۳میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود گفت: سهم کمک بلاعوض تخصصی برای اجرای طرح های خرده مالکی ۷۰میلیون ریال برای آبیاری قطره ای و تیپ و ۵۰میلیون ریال برای آبیاری بارانی و ۳۲میلیون ریال برای آبیاری کم فشار و در شبکه های مدرن تا ۸۵درصد هزینه های اجرای طرح ها پرداخت می شود.