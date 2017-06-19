اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی دزفولی به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید 

مهرداد کلانتریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود هشت روز پیش یک پسرجوان ۲۳ ساله دزفولی با نام ح_ص براثر حادثه ای دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: با پیگیری و صحبت های انجام شده از سوی تیم کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با خانواده این جوان مرگ مغزی، پدر و مادر وی نسبت به اهدای اعضای بدن فرزندشان اعلام رضایت کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: بلافاصله پس از کسب رضایت، کار شناسایی توسط تیم دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مرکز شناسایی این دانشگاه برای بررسی اعضای قابل اهدای این جوان انجام و سپس جسد جوان فوت شده برای پیوند اعضا به مرکز پیوند اهواز منتقل شد.

کلانتریان با بیان اینکه دو کلیه این جوان دزفولی امروز به دو بیمارنیازمند خوزستانی پیوند زده شد، عنوان کرد: کبد وی نیز برای پیوند یک بیمار اضطراری به تهران فرستاده شد؛ بنابراین این جوان ۲۳ ساله دزفولی بامرگ خود توانست جان دوباره ای به سه بیمار نیازمند ببخشد.

وی درادامه با تقدیر از پدر و مادر این جوان برای اقدام ارزشمند اهدای اعضای بدن فرزندشان توضیح داد: با وجود اینکه خانواده این جوان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبودند اما پدر و مادر این جوان ۲۳ ساله پس از صحبت های ما در خصوص تاثیر و اهمیت عمل پیوند اعضا رضایت دادند تا بدون هیچ چشم داشت مالی و صرفا در راه خدا و انسانیت اعضای بدن جوان مرحومشان را به بیماران نیازمند ببخشند که بسیار جای تقدیر وتشکر دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه این عمل پیوند اعضا را اولین مورد پیوندی شهرستان دزفول در سال جاری برشمرد و گفت: در سال گذشته نیز ما موفق شدیم تا اعضای بدن یک فرد مرگ مغزی دیگر را نیز برای اهدا به اهواز بفرستیم.

کلانتریان همچنین تصریح کرد: البته موارد مرگ مغزی در طی سال گذشته و امسال در دزفول بیش از این دو مورد بوده اما تنها دو مورد مذکور حاضر به انجام این سنت حسنه در دزفول شده اند که امیدوار هستیم مردم و خانواده ها با مطالعه و افزایش درک و آگاهی خود نسبت به اهمیت و تاثیرات عمل نیکوی اهدای اعضای بدن در مواقع این چنینی به فکر بیمارانی باشند که در سرتاسر کشور چشم انتظار پیوند عضو برای ادامه حیات خود هستند