آپارتمانی در ارومیه با سهل انگاری طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاد در خصوص جزییات این حادثه اظهارداشت: به دنبال تماس شهروندان با سامانه مبنی بر آتش سوزی در مسکن های مهر گلشهر دو، ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله ایستگاه چهار را به محل حادثه اعزام کرد.

وی با بیان اینکه این حادثه در طبقه هشتم ساختمان ۱۷ طبقه از مساکن مهر اتفاق افتاد افزود:آتش نشانان بلافاصله با تجهیزات و نردبام آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و توانستند با استفاده از نردبام و نیروها از دوناحیه آتش سوزی را قبل از گسترش به واحد های دیگر آپارتمان مهار و خاموش کنند.

شاد قوشچی سهل انگاری و عدم توجه به اصول ایمنی صاحبخانه را دلیل این حادثه عنوان کرد و اظهار داشت: در این آپارتمان از کپسول گاز برای درست کردن کبا ب استفاده شده بود که آتش از این طریق به پرده ها و سایر لوازم منزل انتقال می یابد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه در پایان از عدم وجود فضای کافی در محیط مسکن های مهر برای عملیات آتش نشانی در مواقع بروز حادثه انتقاد ونسبت به بروز حوادث مشابه در این آپارتمان ها اظهار نگرانی کرد.