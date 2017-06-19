  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۹

روستا آزاد:

برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جمنا دنبال می کنیم

برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جمنا دنبال می کنیم

رئیس کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: در حال حاضر برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جبهه مردمی نیروهای انقلاب دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد رئیس کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب در مراسم تقدیر از نامزدها و فعالین این جبهه با اشاره به تصویب تحریم های جدید علیه ایران در سنای آمریکا گفت: شروع همه تحریم ها در ایالات متحده از کانون های اجتماعی است که نتایج به سناتورها ارائه می شود و پس از کارپردازی روی آنها به صورت قانون مراحل تصویب خود را طی می کند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جبهه مردمی نیروهای انقلاب دنبال می کنیم.

روستا آزاد با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: نباید کار به جایی برسد که عالی ترین مقام کشور در برابر آن موضع بگیرد بلکه باید خود فرهنگیان در این زمینه تاثیرگزار باشند.

وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اظهار داشت: در چشم انداز اینده برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بتوانیم فعالانه و حرفه ای عمل و موضع گیری کنیم.

روستا آزاد با اشاره به فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب در دوران انتخابات گفت: امروز زمان بررسی مسیر طی شده و نقد عملکرد در دوران انتخابات است.

کد مطلب 4009424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها