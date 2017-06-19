برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جمنا دنبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد رئیس کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب در مراسم تقدیر از نامزدها و فعالین این جبهه با اشاره به تصویب تحریم های جدید علیه ایران در سنای آمریکا گفت: شروع همه تحریم ها در ایالات متحده از کانون های اجتماعی است که نتایج به سناتورها ارائه می شود و پس از کارپردازی روی آنها به صورت قانون مراحل تصویب خود را طی می کند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه گسترش ساختار و تشکیلات را در جبهه مردمی نیروهای انقلاب دنبال می کنیم.

روستا آزاد با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: نباید کار به جایی برسد که عالی ترین مقام کشور در برابر آن موضع بگیرد بلکه باید خود فرهنگیان در این زمینه تاثیرگزار باشند.

وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اظهار داشت: در چشم انداز اینده برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید بتوانیم فعالانه و حرفه ای عمل و موضع گیری کنیم.

روستا آزاد با اشاره به فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب در دوران انتخابات گفت: امروز زمان بررسی مسیر طی شده و نقد عملکرد در دوران انتخابات است.