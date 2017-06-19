اذعان «نتانیاهو» به مداوای هزاران تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم بیش از هزار تروریست را در بیمارستان های خود تحت درمان قرار داده است.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد: اسرائیل در درگیری های خونین در سوریه مداخله نمی کند! حوادث سوریه مصیبت های زیادی به بار آورده است!

وی در حالی مدعی عدم مداخله در بحران سوریه شد که از هیچ تلاش در حمایت از تروریستها اعم از نظامی و غیر نظامی دریغ نکرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بدون توجه به جنایات خونین این رژیم علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین مدعی شد: کمک های انسانی به خانواده ها، اقدامی اخلاقی در منطقه ما است و باید به همه یهودی ها، مسیحی ها و مسلمانان ارائه شود!

پیش از این «منذر منذر» معاون نماینده سوریه در سازمان ملل اعلام کرده بود رژیم صهیونیستی مجروحانی از تروریست های جبهه النصره در جنوب سوریه را درمان می کند.

منذر با اشاره به حمایت تسلیحاتی اسرائیل از تروریست ها در سوریه افزود: اسرائیل در حالی سلاح در اختیار تروریست ها قرار می دهد که مدعی اهمیت داشتن سلامت شهروندان سوری برای این رژیم و درمان مجروحان شان است.

وی خاطر نشان کرد: هر زمان که فشارهای نظامی بر تروریست ها تشدید می شود، اسرائیل با حملات هوایی و توپخانه ای به نیروهای سوری که با تروریسم مبارزه می کنند، به یاری تروریست ها می شتابد.