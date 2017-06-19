اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مصرف موادمخدر صنعتی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز دوشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان اراک اظهار داشت: طبق ماده دو قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر فردی اقدام به کشت گیاه برای تهیه مواد مخدر کند، از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی می شود که این قانون در راستای پیشگیری کافی و مناسب نبوده و باید با اقدامات آموزشی مردم و کشاورزان در این خصوص آگاه شوند.

فرماندار شهرستان اراک افزود: در حال حاضر مقابله جدی با کشت گیاه خشخاش و شاه دانه در دستور کار مسئولان قرار گرفته، زیرا قاچاقچیان به دلیل مقرون به صرفه بودن آن به دنبال سودجویی در این خصوص هستند.

بختیاری بیان کرد: از سوی دیگر تنوع مواد مخدر صنعتی و پیامدهای زیانبار ناشی از آن، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است که می طلبد این مهم به طور جدی پیگیری و با به کارگیری راهکارهای علمی و پژوهشی در امور، اقدامات پیشگیرانه گسترش پیدا کند، چراکه این مواد صنعتی به مراتب زیان بارتر از مواد مخدر سنتی هستند.

فرماندار شهرستان اراک خاطرنشان ساخت: همچنین با توجه به پدیده مصرف مواد مخدر صنعتی، بازنگری کاربردی در شیوه های مقابله با پدیده شوم اعتیاد نیاز روز جامعه امروز است که برنامه ریزان باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این رابطه نشست های آموزشی برای دهیاران و معتمدان روستاها، تشریح قانون های وضع شده، تشکیل کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر با همکاری دادگستری، برگزاری نشست های توجیهی با اصناف مرتبط مانند عطاری ها و فروشندگان بذر، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.