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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

جهانگیری:

توان موشکی ایران در خدمت صلح وثبات منطقه است

توان موشکی ایران در خدمت صلح وثبات منطقه است

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: امنیت مردم ایران خط قرمز است. ایران در مبارزه با تروریسم صادق و مقتدر است. توان موشکی ایران بازدارنده و در خدمت صلح وثبات و امنیت منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«امنیت مردم ایران خط قرمز است. ایران در مبارزه با تروریسم صادق و مقتدر است. توان موشکی ایران بازدارنده و در خدمت صلح وثبات و امنیت منطقه است».

کد مطلب 4009432

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