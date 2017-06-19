توان موشکی ایران در خدمت صلح وثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«امنیت مردم ایران خط قرمز است. ایران در مبارزه با تروریسم صادق و مقتدر است. توان موشکی ایران بازدارنده و در خدمت صلح وثبات و امنیت منطقه است».