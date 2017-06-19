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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۲

مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری آذربایجان غربی:

بازی های بومی و محلی آذربایجان غربی شناسایی و ثبت شود

بازی های بومی و محلی آذربایجان غربی شناسایی و ثبت شود

ارومیه - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی بر لزوم شناسایی، ثبت و هویت بخشی به بازی های بومی و محلی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره بین المللی بازی های بومی و محلی بر ضرورت ثبت و هویت دادن به بازی های بومی و محلی استان تاکید کرد و گفت: ورزش های بومی و محلی جزو میراث ناملموس ما هستند که باید به دنبال شناسایی، ثبت و تملک معنوی و هویت بخشی به آنها باشیم.

وی افزود: آذربایجان غربی جزو غنی ترین استان ها به لحاظ کثرت قومی و فرهنگی و وجود و وفور آداب و رسوم و بازی های بومی و محلی است که باید از این ظرفیت بیش از پیش در جهت رشد، تعالی و شکوفایی استان بهره گیری شود.

عطاپور در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در استان گفت: توسعه ورزش های بومی محلی و روستایی و توجه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی و ورزش مردم روستاها و عشایر و توجه و تقویت هویت ملی و فرهنگی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است و از دستگاههای استانی انتظار می رود در راستای برگزاری این جشنواره بعنوان یک رویداد مهم فرهنگی ورزشی نهایت همکاری را با اداره کل ورزش و جوانان استان داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی همچنین بسترسازی در جهت توسعه صنعت ورزش را مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی از چشم اندازهای تعریف شده برای استان توسط استاندار، استفاده از ظرفیت های ورزشی استان در جهت رشد و رونق اقتصادی و در حقیقت توسعه صنعت ورزش است که برگزاری جشنواره هایی مثل جشنواره بازی های بومی و محلی، می تواند گامی موثر در نیل به این اهداف باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این استان به خاطر وجود تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی یکی از غنی ترین استان ها از لحاظ بازی های بومی محلی است، گفت: ارومیه شهریورماه امسال میزبان بازی های بومی محلی چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان است.

عطاپور با اشاره به اینکه ثبت، گسترش و هویت بخشی به بازی های بومی محلی بستر ساز توسعه فرهنگی است، افزود: موضوع مقابله با تهاجم فرهنگی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و باید از تمام بسترها برای تقویت فرهنگ در جامعه استفاده کرد که برگزاری بازی های بومی محلی نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 4009434

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