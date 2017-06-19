بررسی ابعاد حمله مقتدرانه سپاه به داعش در «جهان آرا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، برنامه تلویزیونی «جهان آرا» امشب با موضوع بررسی ابعاد حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در دیرالذور سوریه روی آنتن می رود.

حسن عباسی کارشناس مسائل استراتژیک مهمان این برنامه است و در مورد این اقدام مقتدرانه جمهوری اسلامی که به تلافی حمله تروریستی ۱۷ خرداد تهران صورت گرفت به گفتگو با وحید یامین پور، مجری و کارشناس «جهان آرا» می نشیند.

«جهان آرا» دوشنبه شب ۲۹ خردادماه ساعت ۲۲:۰۰ به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۵:۳۰ روز بعد روی آنتن می رود.