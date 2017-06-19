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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۱۱

رییس اداره اوقاف شهرستان های ورامین و قرچک خبر داد؛

صدور قرار مجرمیت برای ۱۳ موقوفه خوار ورامین و قرچک

صدور قرار مجرمیت برای ۱۳ موقوفه خوار ورامین و قرچک

قرچک- رییس اداره اوقاف شهرستان های ورامین و قرچک از صدور قرار مجرمیت برای ۱۳ موقوفه خوار ورامین و قرچک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سیدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک طی سخنانی گفت: امور قرآنی و مدیریت موقوفات و مدیریت بقاع متبرکه شهرستان ها بر عهده اداره اوقاف است.

وی به ارائه گزارشی از فعالیت های قرآنی اداره اوقاف ورامین و پیشوا  پرداخت و گفت: بیش از ۳۲۰۰ نفر در منطقه در حال آموزش قرآن هستند.

سیدی با بیان این که در حوزه بقاع متبرکه بالغ بر ۲ هزار رقبه موقوفه در شهرستانهای ورامین و پیشوا وجود دارد، گفت:در ۳ سال اخیر بالغ بر ۵۶ مورد وقف جدید داشتیم که نشان دهنده اعتماد مردم است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های ورامین و قرچک افزود: البته موقوفات امروز مانند قدیم چند صد هکتاری نیست، اما به نسبت ارزش کنونی زمین ها دارای اهمیت است.

وی با تاکید بر قطع دست موقوفه خواران گفت: در سال گذشته برای ۱۳ نفر قرار مجرمیت صادر شد و ۳۲۰ هکتار از اراضی موقوفه رفع تصرف شد.

سیدی اضافه کرد: اجرای نیت واقف وظیفه شرعی و قانونی واقف است و ما به هیچ وجه نمی توانیم جز در نیات واقف به خرج عواید حاصل از نیات واقف بپردازیم.

وی گفت: در مورد بقاع متبرکه در سه حوزه مدیریت بقاع، برنامه های فرهنگی و اداری در خدمت ۴۵ امام زاده ورامین و قرچک هستیم و در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار متر فعالیت عمرانی در بقاع متبرکه داشتیم.

سیدی ساخت مکان برای مبلغینی که برای تبلیغ به شهرستان های ورامین و پیشوا می آیند، را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۵ خانه عالم در امامزادگان در شهرستان های ورامین و پیشوا در سال گذشته احداث شده است.

کد مطلب 4009438

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