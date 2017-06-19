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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

در پی حملات موشکی سپاه صادر شد؛

بیانیه سپاه شهدای آذربایجان غربی در صیانت از امنیت ملی

بیانیه سپاه شهدای آذربایجان غربی در صیانت از امنیت ملی

ارومیه - سپاه شهدای آذربایجان غربی، در پی حملات موشکی سپاه به مواضع تروریستها و صیانت از امنیت ملی بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: این اقدام انقلابی و مجازات گونه سپاه پاسداران هشداری به تروریستهای تکفیری و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای آنان است که در صورت تکرار اقدامات پلید و شیطانی علیه ملت ایران خشم انقلابی و شعله های آتش انتقام پاسداران انقلاب، عاملین و مسببان آن را در بر خواهد گرفت و جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازد.

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی نیز با تبریک این اقدام شجاعانه به ملت شهید پرور استان که موجب تسلای خاطر خانواده معظم شهدا  و آسیب دیدگان عملیات تروریستی در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی شده است.

این بیانیه می افزاید، سپاه شهدای استان بر حفظ امنیت پایدار در منطقه تاکید کرده و اعلام می دارد به فضل الهی و با همراهی و مشارکت سایر نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امینی کشور برای صیانت از امنیت ملی و شکست فتنه ها و پدیده های ضد امنیتی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و اقدامات مناسب را در دستور کار قرار خواهند داد.

کد مطلب 4009440

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