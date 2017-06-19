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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

پیام رئیس جمعیت هلال احمر در پی حمله موشکی سپاه؛

دنیای عاری از خشونت از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است

دنیای عاری از خشونت از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است

رئیس جمعیت هلال احمر، در پیامی حمله موشکی دلیر مردان سپاه پاسداران به مقر داعش در خاک سوریه را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در کشور سوریه در پیامی با بیان اینکه ساختن دنیای عاری از خشونت و تامین امنیت شهروندان بی‌دفاع و غیرنظامیان، از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است، افزود: باید متحد به سوی ساخت دنیای سرشار از صلح و البته مبارزه قاطعانه با هرگونه تجاوزگری و خشونت حرکت کنیم.

متن پیام رئیس جمعیت هلال احمر

«ساختن دنیای عاری از خشونت و تامین امنیت شهروندان بی‌دفاع و غیرنظامیان، از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است.

در راه تحقق این آرزوی دست‌یافتنی و عینیت‌ بخشیدن به آرامش جهانی و ریشه‌کنی جنگ و ترور، باید متحد به سوی ساخت دنیای سرشار از صلح و البته مبارزه قاطعانه با هرگونه تجاوزگری و خشونت حرکت کنیم.

نمایش موشکی فرزندان برومند ملت و پاسخ محکم به تروریست‌ها که تنها بخش کوچکی از اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید، این پیام مهم را به دنیا مخابره کرد که رسیدن به صلح و قطع دست شوم ترور، نه تنها میسر و ممکن است که با مؤثرترین و قوی ترین سلاح های دفاعی و در زمان مناسب محقق خواهد شد.

اینجانب؛ افتخارآفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تهنیت گفته و توفیق و سرفرازی روزافزون دلاورمردان سپاه را از پروردگار متعال خواستارم.»

کد مطلب 4009448
حبیب احسنی پور

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