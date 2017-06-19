به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در کشور سوریه در پیامی با بیان اینکه ساختن دنیای عاری از خشونت و تامین امنیت شهروندان بی‌دفاع و غیرنظامیان، از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است، افزود: باید متحد به سوی ساخت دنیای سرشار از صلح و البته مبارزه قاطعانه با هرگونه تجاوزگری و خشونت حرکت کنیم.

متن پیام رئیس جمعیت هلال احمر

«ساختن دنیای عاری از خشونت و تامین امنیت شهروندان بی‌دفاع و غیرنظامیان، از بزرگترین آرمان‌های بشر امروز است.

در راه تحقق این آرزوی دست‌یافتنی و عینیت‌ بخشیدن به آرامش جهانی و ریشه‌کنی جنگ و ترور، باید متحد به سوی ساخت دنیای سرشار از صلح و البته مبارزه قاطعانه با هرگونه تجاوزگری و خشونت حرکت کنیم.

نمایش موشکی فرزندان برومند ملت و پاسخ محکم به تروریست‌ها که تنها بخش کوچکی از اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید، این پیام مهم را به دنیا مخابره کرد که رسیدن به صلح و قطع دست شوم ترور، نه تنها میسر و ممکن است که با مؤثرترین و قوی ترین سلاح های دفاعی و در زمان مناسب محقق خواهد شد.

اینجانب؛ افتخارآفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تهنیت گفته و توفیق و سرفرازی روزافزون دلاورمردان سپاه را از پروردگار متعال خواستارم.»