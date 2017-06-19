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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت؛

قهوه خانه داران مجوز سرو قلیان ندارند

قهوه خانه داران مجوز سرو قلیان ندارند

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه صنف چایخانه ها تنها مجوز عرضه چای را دارند، گفت: هیچ کدام از این قهوه خانه ها جواز عرضه قلیان را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت با بیان اینکه قانون اساسی اجازه تاسیس چایخانه را داده است، افزود: طبق قانون اساسی اماکن عمومی از جمله چای خانه ها اجازه عرضه دخانیات را ندارند و عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در این اماکن نیز ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه عدم رعایت قانون غیر قابل قبول است، تصریح کرد: با توجه به منافات عرضه قلیان در اماکن عمومی و چایخانه ها با قانون عدم عرضه دخانیات در اماکن عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراجع قانونی با چایخانه های عرضه قلیان این استان برخورد کرده است.

صادق نیت با بیان اینکه هیچ موردی مبنی بر فعالیت چایخانه های بدون جواز وجود ندارد، افزود: چنانچه موردی این چنین وجود داشته باشد نیروی انتظامی، بازرسین ما و مراجع قانونی ذیربط با این مسئله برخورد خواهند کرد و مردم می توانند در صورت وجود این مراکز گزارش دهند.

کد مطلب 4009458
حبیب احسنی پور

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