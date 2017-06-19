قهوه خانه داران مجوز سرو قلیان ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت با بیان اینکه قانون اساسی اجازه تاسیس چایخانه را داده است، افزود: طبق قانون اساسی اماکن عمومی از جمله چای خانه ها اجازه عرضه دخانیات را ندارند و عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در این اماکن نیز ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه عدم رعایت قانون غیر قابل قبول است، تصریح کرد: با توجه به منافات عرضه قلیان در اماکن عمومی و چایخانه ها با قانون عدم عرضه دخانیات در اماکن عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراجع قانونی با چایخانه های عرضه قلیان این استان برخورد کرده است.

صادق نیت با بیان اینکه هیچ موردی مبنی بر فعالیت چایخانه های بدون جواز وجود ندارد، افزود: چنانچه موردی این چنین وجود داشته باشد نیروی انتظامی، بازرسین ما و مراجع قانونی ذیربط با این مسئله برخورد خواهند کرد و مردم می توانند در صورت وجود این مراکز گزارش دهند.