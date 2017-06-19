به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج رسانه استان فارس شامگاه دوشنبه در جلسه معارفه مسئول کانون بسیج رسانه شیراز، گفت: خوشبختانه رسانه های استان فارس در تمامی موارد و عرصه ها پیشگام هستند.

میلاد امیری نژاد تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود منطقه و اتفاقاتی که طی مدت گذشته روی داده رسانه ها و خبرنگاران فارس در خصوص مباحث امنیتی به خوبی عمل کردند.

وی افزود: با توجه به سیلی محکم سپاه پاسداران در شب گذشته به تکفیری ها باید بیش از گذشته مراقب بود و هوشیارتر از قبل عمل کرد.

مسئول بسیج رسانه فارس تاکید کرد:دشمن به دنبال پیدا کردن راه نفوذ است به همین دلیل باید بیش از گذشته مراقب بود و راه های نفوذ را بست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این مراسم رضا جاویدی به عنوان مسئول کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد.