  1. استانها
  2. فارس
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۰۷

مسئول کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد

مسئول کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد

شیراز _ رضا جاویدی به عنوان مسئول کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج رسانه استان فارس شامگاه دوشنبه در جلسه معارفه مسئول کانون بسیج رسانه شیراز، گفت: خوشبختانه رسانه های استان فارس در تمامی موارد و عرصه ها پیشگام هستند.

میلاد امیری نژاد تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود منطقه و اتفاقاتی که طی مدت گذشته روی داده رسانه ها و خبرنگاران فارس در خصوص مباحث امنیتی به خوبی عمل کردند.

وی افزود: با توجه به سیلی محکم سپاه پاسداران در شب گذشته به تکفیری ها باید بیش از گذشته مراقب بود و هوشیارتر از قبل عمل کرد.

مسئول بسیج رسانه فارس تاکید کرد:دشمن به دنبال پیدا کردن راه نفوذ است به همین دلیل باید بیش از گذشته مراقب بود و راه های نفوذ را بست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این مراسم رضا جاویدی به عنوان مسئول کانون بسیج رسانه شیراز معرفی شد.

کد مطلب 4009476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها